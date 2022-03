Vi har hørt det før – alder er kun et tall.

Men ofte kommer dette tallet med uønskede bivirkninger: krokete rygger, skjøre bein og økt risiko for en lang rekke sykdommer.

Er dette noe vi bare må leve med? Kanskje, kanskje ikke.

I en ny studie fra USA skal forskere nemlig ha klart å reversere aldring i forsøksmus. En form for genterapi skal ha fått eldre dyr til å fremstå yngre.

– Teknikken er både trygg og effektiv i mus, sier forsker og utviklingsbiolog Carlos Izpisua Belmonte.

Men kan behandlingen overføres til mennesker?

Studien er publisert i det anerkjente tidsskriftet Nature.

Hjelp fra nobelprisvinner

Eksperimentet bygger på tidligere forskning fra den japanske professoren Shinya Yamanaka.

Han ble i 2012 tildelt Nobelprisen for å ha funnet ut at modne celler kan omprogrammeres til stamceller. Disse cellene kan danne nesten hvilket som helst vev i kroppen vår.

Med utgangspunkt i dette ble forsøksmusene i USA behandlet over flere måneder. Og ifølge forskerne skal dyrene etter hvert ha begynt å se yngre ut.

Cellebehandlingen skal ha hatt en spesielt god effekt på hud og nyrer.

Men som vi vet, det er langt fra mus til mennesker, og derfor er forskerne forsiktige med å konkludere. Likevel tror de oppdagelsen vil vekke interesse.

Shinya Yamanaka er professor og instituttleder ved Universitetet i Kyoto og ledende forsker ved Gladstone Institutes som er tilknyttet University of California, San Francisco. Foto: TOSHIFUMI KITAMURA/Scanpix / Afp

Fare for kreft

Det er også en annen grunn til at forskere er forsiktige med å bruke Yamanaka-metoden på mennesker.

Ifølge The Guardian har tidligere studier vist at celler som blir omprogrammert på lignende måter, kan ha økt risiko for å bli til klumper av kreftvev.

Den nye studien viser likevel at delvis omprogrammering kan forynge vev uten slike risikoer i mus, mener forskerne.

De tror nye medisiner kan være en løsning for å gjøre denne prosessen tryggere i mennesker.

Dr Tamir Chandra er ekspert i aldringsbiologi og jobber ved universitetet i Edinburgh. Han mener man fremdeles har en lang veg å gå.

– I teorien kan aldersreversering være mulig. Men vi trenger å forstå mer av den grunnleggende vitenskapen bak, sier han til den britiske avisen.

Så ingen negative effekter

Den amerikanske studien viste at effekten var størst hos mus som ble behandlet over lang tid – i 10 til 15 måneder.

Selv om det er langt fra sikkert at de samme resultatene vil gjelde for mennesker, håper forskerne bak studien at de nye funnene kan bidra til å stimulere interessen i ulike fagmiljø.

Det å kunne reversere aldring hos mennesker kan bety mye for aldersrelaterte sykdommer. Her peker de på både kreft og alzheimers.

Pradeep Reddy er en av forskerne bak studien, og han sier resultatene er oppløftende.

– Det vi virkelig ønsket å fastslå var at det var trygt å bruke denne tilnærmingen over tid. Vi så faktisk ingen negative effekter på helsen, oppførselen eller kroppsstørrelsen til dyrene, sier han til nettstedet Sciencedaily.