Et SAS-fly fra Trondheim til Oslo ble evakuert etter landing på Gardermoen.

Politiet fikk melding 8.40 om at det var iverksatt evakuering av et fly, og at skliene var utløst.

– Det var en helt normal flyvning. En fin tur og ei bra landing, sier Siv Johnsvold fra Trondheim.

Hun var på jobbreise tirsdag morgen

– Plutselig fikk vi beskjed om å sitte rolig. Jeg så ut vinduet til høyre, og der sto det flyvertinner og så mot flyet og måpte, sier hun til NRK.

Dramatisk

Hun trodde hun hørte piloten si at flyet måtte evakueres, men hun tenkte at hun hørte feil. Så gikk det noen minutter.

– Plutselig var det full panikk. Skliene kom opp, og vi fikk beskjed om å legge igjen sakene sine.

Utafor var det masse brann- og politibiler.

Det skal være en misforståelse som førte til evakueringen.

Line Johnsvold tok dette bildet før hun måtte evakuere på jobbreise tirsdag morgen. Foto: Privat

Dagbladet og Adressa meldte om saken først.

– Det ble en dramatisk start på dagen, sier Johnsvold.

Politiet undersøker

Avinor viser til SAS for flere opplysninger. NRK har foreløpig ikke fått tak i selskapet.

– Det ble iverksatt en nødprosedyre ved en feil og man har ikke klart å reversere denne nødprosedyren, sier operasjonsleder Ronny Samuelsen.

Politiet undersøker videre hva som førte til misforståelsen.

Samuelsen sier det ble tatt rutinemessig promilleprøver av de ansatte. Ingen hadde utslag.

– Samtlige er ute av flyet nå, og det er ikke meldt om noen skadde.

Johnsvold savna å få beskjed om hva som faktisk skjedde.

– Som passasjer kan du gjerne få ei melding om at alt har gått fint. Du blir litt oppkava når noe sånt skjer, sier hun.

Har kontaktet alle

I en uttalelse til NRK skriver Øystein Schmidt, pressesjef i SAS Norge, at sikkerheten til passasjerene er det viktigste for dem.

– I dag, grunnet en misforståelse da flyvning SK3413 ankom Oslo fra Trondheim, ble noen av evalueringsslidsene utløst i forbindelse med at flyets dører ble åpnet. Noen av passasjerene som var om bord gikk av flyet ved hjelp av disse, og prosedyren ble gjort rolig og kontrollert, uten at dette ble ansett som en generell nødssituasjon. Følgelig kom ingen av passasjerene til skade på noe vis.

– Vi har i etterkant kontaktet alle som var om bord med utfyllende informasjon om dagens hendelse. Videre flytrafikk for oss i dag vil ikke bli påvirket.