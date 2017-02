Erna vil hjelpe unge med ME

– Dette er sårbare pasienter med ulike behov, og det er krevende både for pasienter, foreldre og behandlere. Dette er tilstander som kanskje ikke har blitt nok prioritert fordi det ikke passer inn i opplagte kategorier. Derfor ba jeg om denne undersøkelsen, sier Solberg.

Sykdommen ME (Myalgisk encefalomyelitt/encefalopati), kjennetegnes ved rask utmattelse av sentralnervesystem og muskulatur.

Ti skoleklasser

Fylkesmennene har kartlagt omfanget av barn og unge med langvarige utmattelsestilstander.

Forrige skoleår var det rundt 270 rapporterte tilfeller av elever ved grunnskoler og videregående skoler som hadde fravær over tre måneder på grunn av kjent ME, ifølge Statsministerens kontor. Det tilsvarer omtrent ti skoleklasser.

– Manglende rapportering gjør at tallet trolig er høyere. Unge med langvarige utmattelsestilstander faller ofte ut av skolen og rammes ekstra hardt. Derfor er det viktig at vi gir dem et godt tilbud. Regjeringen prioriterer tre tiltak: nasjonal og internasjonal forskning, tett samhandling i behandlingsløpet og bedre mulighet for pleie og omsorg gjennom den nye pleiepengeordningen, sier statsministeren.

Satser på samarbeid

Samlokalisert poliklinikk for pasienter med langvarige smerter og utmattelse er etablert på St. Olavs Hospital. Samme praksis skal testes ved Universitetssykehuset Nord-Norge og Sykehuset Innlandet.

– Det er nødvendig med tett samhandling mellom kommuner og sykehus for pasienter med langvarige utmattelsestilstander. Alle pasienter skal møtes med høy faglig kvalitet og profesjonalitet i tjenestene, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

I Norsk pasientregister ble totalt 8678 unike pasienter registrert med diagnosen utmattelsessyndrom ved norske sykehus i perioden 2008–2014. Hovedvekten av pasientene er mellom 11 og 50 år.