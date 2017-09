Lørdag satte Solberg kurs mot Trøndelag og Møre og Romsdal i en siste innspurt for å kapre velgere. I løpet av den tre dager lange turneen får ytterligere tre fylker – Rogaland, Hordaland og Vest-Agder – besøk.

Høyre har så langt ligget nokså dårlig an på målingene i Nord-Trøndelag og slåss nå om sistemandatet.

Barn og foreldre i Stjørdal opplevde høytlesning fra statsministeren. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

I strålende sensommersol ankom statsministeren Stjørdal, der hun sammen med Venstre-leder Trine Skei Grande blant annet leste høyt i byens nybygde bibliotek om den venneløse herr Hansen som får en elefant i hagen.

Trass i Skei Grandes iherdige valgkampinnsats vaker Venstre fortsatt rundt sperregrensen og håper på litt drahjelp fra «bestevennen» Høyre.

Statsminister Erna Solberg holdt tale og delte ut frivillighetsprisen på Kattem i Trondheim lørdag formiddag. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

– Borgerlig side er tjent med at alle partiene havner over sperregrensa, sier statsministeren, som deretter dro til Trondheim for å kaste litt politisk glans over Kattem-dagen, som arrangeres årlig av frivillige i byen, og holde appell i sentrum.

Nedgang på Vestlandet

Statsministeren skal videre til Vestlandet, der målingene den siste tiden kan gi grunn til uro. På en måling fra InFact for VG fredag går Høyre mot et katastrofevalg med en tilbakegang med opptil 8,9 prosentpoeng, og kan miste stortingsrepresentanter i tre av fire vestlandsfylker.

Imidlertid er det store sprik i fylkesmålingene. På en måling som Respons Analyse har gjort for Bergens Tidende fredag, er Høyre størst av partiene i Hordaland med 30,1 prosent. Også i Rogaland har Høyre gjort et byks framover til 31 prosent.

Kan snu

De rødgrønne har lenge ligget an til en knepen seier i stortingsvalget, trass i Arbeiderpartiets dramatiske fall på målingene. Men dette kan fortsatt snu. Ifølge en måling i Dagbladet lørdag har sjansen for at de fire borgerlige partiene Høyre, Frp, Venstre og KrF får flertall, økt fra 11 til 17 prosent den siste uka.

Men også her spriker målingene. Fylkesmålingene som vektes mot kommunevalget i 2015 gir solid rødgrønt flertall med 97 mandater mot 72 for de fire borgerlige samarbeidspartiene Høyre, Frp, KrF og Venstre, viser beregninger fra Poll of polls.

Målingene som vektes mot stortingsvalget i 2013 gir et ganske annet bilde, med 85 mandater for de borgerlige og 84 for de rødgrønne.