Erklærte seg ikke skyldig i drap

– Avdøde og tiltalte var naboer og gode venner. Drapskvelden hadde de vært sammen lenge og drukket alkohol, sa aktor Kaia Strandjord da rettssaken startet mandag.

Riksadvokaten mener den tiltalte handlet med forsett da kameraten døde i et basketak mellom dem.

Tiltalte forklarte seg i dag

Under sin forklaring sa den tiltalte at de den 10. oktober i fjor hadde vært hjemme hos den avdøde hvor de drakk alkohol og hørte på musikk. Ifølge den tiltalte begynte de etter hvert å snakke om religion og at den avdøde var opptatt av svart magi.

Den tiltalte fortalte at han sa «Dette er min religion», og deretter tok fram et smykke som var formet som hans stjernetegn. Etter det skal han ha sagt til den avdøde «Jeg tror på Tor og Odin»,

Aktor Kaia Strandjord mener det er uoverensstemmelse mellom det den tiltalte sa like etter hendelsen og det han senere forklart i avhør. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Han fortalte videre at det virket som om den avdøde ble støtt av hans uttalelser og derfor rev av han smykket. Etter dette oppsto det ifølge den tiltalte en diskusjon om hvem som skulle betale for smykket.

Den tiltalte mente at de kunne snakke mer om dette nå de ble edru og bestemte seg derfor å gå. Den tiltalte forklarte at han derfor gikk ut i gangen, men måtte gå tilbake for å hente mobilen sin. Han forklarte at han da så den avdøde med en kniv i hånda.

– Han var helt svart i øynene, og stakk meg i halsen. Han sa ingenting. Jeg kjente han ikke igjen, forklarte den tiltalte i retten mandag.

Han forklarte videre at han den slo hardt tilbake og traff kameraten i halsen. Kameraten slår hodet i veggen og deretter i gulvet. Deretter skal den avdøde ha mistet pusten. Tiltalte forteller at han forsøkte å lete etter pusten til den avdøde, men fikk ingen kontakt med ham. Han forklarer at han da ringte til AMK.

Uoverensstemmelser

Ifølge aktor er det uoverensstemmelse mellom det den tiltalte sa like etter hendelsen og den har senere har forklart i avhør.

Etter tiltaltes forklaring ville aktor blant annet vite mer om hvordan den tiltalte og kameraten sto da slagene kom.

Tiltalte svarte da at hodet til den avdøde traff kanten på døra.

Obduksjonsrapporten viser ingen brudd i hodeskallen, men derimot brudd på skjoldbruskkjertelen. Dette kan vitne om kvelning, ikke slag, ifølge aktor. Dette skal de rettsoppnevnte patologene komme tilbake til i sine forklaringer.

Det er kalt inn flere vitner i rettssaken. Et av vitnene er den avdødes mor. Hun har via sin bistandsadvokat bedt om at den tiltalte ikke er til stede i retten når hun skal forklare seg onsdag. Retten har foreløpig ikke tatt stilling til dette.

38-åringen er tiltalt for drap etter straffelovens paragraf 275.