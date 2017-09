På spørsmål om straffskyld erklærte den tiltalte seg ikke skyldig da rettssaken startet mandag.

– Dette svaret handler blant annet om spørsmålet om tilregnelighet, tilføyer forsvarer Rolf Christensen, like etter at hans klient har svart på skyldspørsmålet.

Døde av store hodeskader

Rettssaken etter drapet i Sørlia i mars i år startet mandag 25. september i Inntrøndelag tingrett.

En 25 år gammel mann er tiltalt for å ha tatt livet av sin far på åpen gate i Sørlia i Steinkjer.

25-åringen er tiltalt for å ha drept sin far med en stein. Ifølge tiltalen skal han ha slått sin far i hodet med steinen, slik at han ble påført store hodeskader og døde.

Mannen var psykotisk under drapet, ifølge sakkyndige, og statsadvokat Unni Sandøy har tidligere varslet at hun vil legge ned påstand om dom på tvungent psykisk helsevern.

Sa opp jobben

Aktor, Unni Sandøy, sier i sitt innledningsforedrag, at den tiltalte skal ha oppført seg annerledes den dagen drapet skjedde.

Sakkyndige Michael Setsaas, Solveig Klæbo Reitan og aktor Unni Sandøy. Foto: Julie Haugen Egge/NRK

Tiltalte skal ha prøvd å rekruttere kolleger inn i menigheten Jehovas vitner og i tillegg blitt sendt hjem fra jobb på grunn av dette.

Litt senere samme dag velger tiltalte å si opp sin jobb, og sender en e-post med oppsigelse til sin sjef.

Statsadvokaten vektlegger blant annet forholdet til Jehovas vitner i sin innledning.

Hadde et godt forhold til sin far

Tiltalte forklarte selv i retten hvordan han opplevde dagen da drapet skjedde. Han forklarte at han hadde et godt forhold til sin far, men at de ikke hadde mye kontakt.

I forkant av hendelsen var de hjemme hos tiltaltes foreldre, og tiltalte hadde flere samtaler med sin far, men han husker ikke mye av det de snakket om.

Han forteller om et basketak inne i huset, og at han i etterkant skal ha sagt til sin far at han ikke ønsket å ta livet av ham.

Videre forklarer han at han husker å ha slått faren i ansiktet med en stein, og også at han skal ha slått og sparket faren i hodet mens han lå nede.

Deretter ble han holdt nede av sin bror, som kom til stedet i etterkant, til politiet var på plass.

