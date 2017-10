Erkjenner ikke drap med bajonett

27-åringen står også tiltalt for vold mot en innsatt i luftegården i Trondheim fengsel i mars, for å ha sparket fastlegen sin og for trusler mot to politibetjenter. Han erkjenner straffskyld for vold mot en medinnsatt og fastlegen sin, og erkjenner delvis straffskyld for trusler mot politiet.

Det var onsdag 25. januar at 38 år gamle Råger Holte ble funnet død på stuegolvet i sin egen bolig på Ler. Politiet slo raskt fast at dødsfallet var mistenkelig. Dagen etter ble tiltalte siktet for grov kroppsskade med døden til følge, og siktelsen ble få dager senere utvidet til drap.

Erkjenner slagsmål

Tiltalte har i perioder bodd i huset til den avdøde 38-åringen på Ler. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

– Tiltalen bygger først og fremst på summen av tekniske bevis. Det er funn av DNA fra tiltalte på sentrale gjenstander rundt åstedet, sier statsadvokat og aktor Per Morten Schjetne.

Han har varslet at han kan komme til å legge ned påstand om forvaring dersom tiltalte blir dømt.



Tiltalte har erkjent at han har vært på åstedet, og at han kranglet med offeret natt til tirsdag. Knuste tallerkener og en klappstol av stål skal være brukt som slagvåpen, men tiltalte hevder de skværet opp før han forlot huset. Han nekter for å ha brukt bajonetten.



– Han har forklart og kommer til å opprettholde at han har forlatt huset tirsdag, og da var nå avdøde i livet og tok farvel med han, sier forsvarer Arve Opdahl.

Døde av blodtap og lungekollaps

Råger Holte ble funnet død i sin egen stue. Foto: Privat

Drapsvåpenet ble funnet ved siden av offeret og var eid av avdøde. Det er en 30 centimeter lang bajonett av typen som kan festes ved munningen på et gevær. Selve knivbladet er 16 centimeter langt, og ifølge tiltalen ble Holte stukket over hundre ganger.

Han døde av forblødning og lungekollaps. På bajonetten og andre bevisgjenstander er det kun funnet DNA fra tiltalte og offeret.



– Tiltalte var en nær venn av Holte og var der ved mange anledninger. Til dels bodde han der i perioder, slik at det finnes DNA og blod på Holtes gjenstander fra tiltalte, det er ikke unaturlig, sier forsvarer Opdahl.



Aktor sier at de et stykke på vei er enige om dette, men at påtalemyndigheten vektlegger at det ikke er funnet DNA fra en ukjent tredjemann.

Dødstidspunktet blir sentralt

Forsvarer Arve Opdahl mener dødstidspunktet blir avgjørende for om tiltalte kan kjennes skyldig i drap. Foto: Joar Elgåen / NRK

27-åringen har i politiavhør forklart at han forlot Holtes hus ved 8-tiden tirsdag 24. januar. Han ble senere observert ved en minibank, på en butikk og på bussen. Når Holte døde blir tema i retten og kan bli avgjørende for om tiltalte kan kjennes skyldig i drap.

– Det er fra Oslo universitetssykehus lagt til grunn at dødstidspunktet ihvertfall kunne være fram til halv tolv på tirsdag. Vår klient hadde forlatt huset klokka 8. Vi har fått oppnevnt en ny sakkyndig som vil se på nettopp det spørsmålet, og som vil være sakkyndig for retten, sier forsvarer Opdahl.

Den ekstra sakkyndige er den pensjonerte professoren Bjørnar Olaisen. Han regnes som kanskje den fremste norske eksperten på analyse av DNA-spor.

Bred etterforskning

Satsadvokat Per Morten Schjetne mener alle bevisene så langt peker mot mannen som sitter på tiltalebenken.

– Etter vårt syn er denne saken etterforsket bredt, både til gunst og ugunst for han som er tiltalt i dag, og det gjelder andre også som har vært mistenkt i saken.