Erik Varden var munk i 20 år: Vigslet til ny katolsk biskop i Nidarosdomen

Siste en katolsk biskop ble vigslet i Nidarosdomen i Trondheim var i 1537. Det var applaus da Erik Varden ble utnevnt til katolsk biskop lørdag.

– Det er veldig stort. Det vitner om en åpenhet mellom kirkesamfunnene som ville vært utenkelig for ikke så veldig lenge siden, sier Erik Varden.

Han har levd som munk i England i 20 år og hadde ingen planer om å reise fra klostret i landlige omgivelser i East Midlands i England.

Men i fjor høst ble han utnevnt til biskop av pave Frans. Etter dagens vigsel er han klar til å lede 16.000 katolikker i Trøndelag og Møre og Romsdal.

– Jeg gleder meg. Det er en oppgave jeg strengt talt ikke har tatt på meg, men en oppgave jeg har fått. Jeg er glad for å kunne tjene kirken på den måten. Og jeg gleder meg til å bli kjent med folk og steder og forhåpentligvis være til nytte.

HISTORISK: Det er en begivenhet for norske katolikker. Sist en katolsk biskop ble vigslet i Nidarosdomen var i 1537. Foto: Bjarte Johannesen

Det som forandret alt

Erik Varden vokste opp i en familie som ikke var praktiserende kristne i Rakkestad i Østfold. Da han var yngre hadde han et nesten fiendtlig syn på religion.

– Det var del av min tenårings-besserwisser mentalitet. Det var en slags opprørstrang jeg hadde, forteller han.

FLYTTET TIL STORBRITANNIA: Erik Varden sammen med familien i Cambridge. Foto: Privat

Etter videregående flyttet han til Storbritannia for å studere. Her besøkte han et kloster i Wales. Det skulle forandre alt.

– Jeg hadde det første møtet med klosterlivet som 17-åring. Da jeg mer eller mindre ved en tilfeldighet besøkte et kloster i Wales. Jeg møtte en veldig radikal livsform, som nok skremte meg litt der og da, men som også tiltalte meg.

To år senere konverterte han til katolsk tro. Fra 2002 viet han livet sitt til Gud som munk i klostret Mount Saint Bernard i England.

FRA MUNK TIL BISKOP: Erik Varden hadde tenkt å være munk i klosteret i England hele livet. Så ble han bedt om å bli ny biskop. Foto: NRK

20 år i kloster

Munkene i klostret her er også bønder. Det er mye praktisk arbeid og tid til bønner.

– Når jeg ser den frenetiske farten, ikke minst folk som kommer til vårt gjestehus. Så ser jeg hvor dyrebart det er å ha en dagsrytme som har flere forskjellige elementer. At man ikke gjør det samme hele tiden. Det å arbeide med hender og føtter og hele kroppen er et stort gode, mener han.

Erik Varden tok over ledelsen av klostret Mount Saint Bernard i 2013. De startet med ølbryggeri for noen år siden. Driften med 120 melkekyr var blitt mindre lønnsom.

Livet som munk har også betydd å gi avkall på sin egen familie.

– I mitt kloster så står vi opp sånn litt over tre om natten og da er det en syklus av gudstjenester og bønner og oppgaver som går gjennom hele dagen frem til kvelden. Da er det å være enslig og ikke ha en familie en nødvendighet. På en måte så blir klosterfellesskapet en slags familie, sier Erik Varden.

Den nye katolske biskopen Ekspandér faktaboks Erik Varden

Født 13. mai 1974, kommer fra Degernes i Østfold.

kommer fra Degernes i Østfold. Juni 1993: Opptatt i Den katolske kirkes fulle fellesskap av daværende Dom Markus Bernt I. Eidsvig (nå biskop av Oslo katolske bispedømme) i Klosterneuburg.

Opptatt i Den katolske kirkes fulle fellesskap av daværende Dom Markus Bernt I. Eidsvig (nå biskop av Oslo katolske bispedømme) i Klosterneuburg. Doktorgrad i kirkehistorie fra St. John's College, Cambridge.

i kirkehistorie fra St. John's College, Cambridge. April 2002: Trådte inn i trappistklosteret Mount Saint Bernard Abbey, England (Cistercienserne). Ikledt 15. oktober samme år.

Trådte inn i trappistklosteret Mount Saint Bernard Abbey, England (Cistercienserne). Ikledt 15. oktober samme år. Juli 2011: Presteviet i Mount Saint Bernard Abbey av biskop McMahon.

Presteviet i Mount Saint Bernard Abbey av biskop McMahon. April 2015: Valgt til abbed for Mount Saint Bernard Abbey.

Valgt til abbed for Mount Saint Bernard Abbey. September 2019 (offentliggjort 1. oktober 2019): Utnevnt til biskop i Trondheim stift av pave Frans, som etterfølger til apostolisk administrator mgr. Bernt I. Eidsvig Can.Reg.

NY BISKOP: 47 år gamle Erik Varden. Foto: Bjarte Johannesen

Ny biskop en viktig begivenhet

Det er tre katolske bispedømmer i Norge. Erik Varden er lørdag utnevnt til biskop av Trondheim stift. I over 10 år har dette bispedømmet stått uten en egen biskop. Vigselen er en viktig historisk begivenhet for norske katolikker.

Antallet katolikker i Norge har økt kraftig. Det var 45. 000 registrerte medlemmer i 2005. I dag er det noe over 160.000 medlemmer i den katolske kirke. En vesentlig grunn til økningen er arbeidsinnvandring, særlig fra Polen.

Å bli biskop er en stor overgang fra hverdagen han har hatt som munk.

– Jeg ønsker å fortsette å forbli en munk, fordi det er det jeg er på dypet. Og en munk er ikke noe annet enn en person som konsekvent vil være kristen. Jeg ønsker å være et menneske som lever i fellesskap med de jeg er satt til å tjene. Et menneske man kan samtale med. Som har mulighet til både å lytte og til å si noe fornuftig. Til å bygge et fellesskap, sier den nye katolske biskopen, Erik Varden.

OVERGANG FRA HVERDAGEN I KLOSTERET: I dette klosteret i England har Erik Varden levd som munk i 20 år. Nå har han flyttet til Trondheim. Foto: Privat

