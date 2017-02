Erik har brukt over 20 000 kroner på DAB

I Nordland sender alle radiokanalene nå over DAB. 8. februar slutter NRK med sine sendinger over FM-nettet i Trøndelag og Møre og Romsdal. Det vil si at rundt én million mennesker må høre NRK over DAB etter neste uke.

Mange av disse hører radio daglig, og i jobbsituasjoner hvor radio er installert i utstyret.

Erik Ree fra Skogn jobber som lærer, men har i tillegg en gård som han driver på fulltid. For han har overgangen fra FM til DAB hatt en stor innvirkning på lommeboka.

– For meg er radio veldig viktig. Derfor har jeg oppdatert til DAB i huset, to biler, to traktorer, jeg har DAB i verkstedet og to øreklokker med DAB. Alt i alt kosta det vel 20 000 til 25 000 kroner, sier Ree.

Nå føler jeg at jeg er sånn noenlunde tilfredsstillende dabisert. Erik Ree, bonde

Forbannet

Håvard Julseth uttrykte sin frustrasjon over DAB-radio til NRK på Facebook. Foto: Skjermbilde / Facebook

Mange bønder, anleggsarbeidere og skogsarbeider er fortvila over overgangen fra FM til DAB. De frykter at oppdatering av utstyr med radio vil koste for mye.

– D kjems t å kost mæ 30 000 bære å oppgrader hørselsværnan t dab. Å dem kjem itj t salgs før t sommern, skriver Håvard Julseth i en melding til NRK.

Julseth jobber som lastebilsjåfør og driver en gård. Han bruker hørselvern med radio både på jobb og på gården. I tillegg har en gammel bil uten DAB og en lastebil der radioen må oppdateres.

E så eitanes forbannja på der forbannja dab driten. Håvard Julseth, lastebilsjåfør

– Nye hørselvern med DAB koster 6000 kroner, det koster 13.000 å innstallere DAB i bilen og i lastebilen. Det er trist at jeg ikke har råd til å høre på de radiokanalene jeg ønsker, sier Julseth.

Sene DAB-leveranser

Ved Felleskjøpet opplever de stor pågang av kunder som ønsker å legge om til DAB, spesielt i de områdene der radiokanalene er i ferd med å slutte å sende på FM-nettet.

Kommunikasjonssjef i Felleskjøpet, Hanne Lauritzen, sier at det har vært utfordringer med levering av utstyr med DAB-radio. Foto: Pressebilde/Felleskjøpet

– For mange bønder er radioen en fast følgesvenn i hverdagen, og vi opplever at mange er føre var og forbereder seg ved å legge om til DAB før FM-nettet slukkes i deres område, sier kommunikasjonssjef i Felleskjøpet, Hanne Lauritzen, til NRK.

At Norge er det eneste landet i verden som går over til DAB, byr på utfordringer for forhandlerne, noe som har skapt forsinkelser på utstyr som for eksempel hørselvern med DAB.

– Vår oppfatning er at det virker som om mange leverandører har sittet litt på gjerdet for å se om det virkelig ble noe av overgangen til DAB. Leveringsutfordringene skyldes nok derfor i hovedsak usikkerhet rundt om DAB-overgangen ville bli en realitet, og derav sen bestilling og planlegging, sier Lauritzen.