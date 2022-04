I 2015 fløy romfartøyet «New Horizons» forbi Pluto. Dette resulterte i helt unike bilder, som forskere fremdeles den dag i dag bruker tid på å analysere.

Og det viser seg at nitid arbeid er lønnsomt.

For nå har de oppdaget et terreng på dvergplaneten som er helt spesielt. En overflate ulikt noe annet.

– Vi har funnet et felt med veldig store og isete vulkaner. Disse ligner ikke noe annet vi har sett i solsystemet tidligere, sier Kelsi Singer. Hun er planetforsker og nestleder for New Horizons-prosjektet til Nasa.

Den nye studien er publisert i tidsskriftet Nature Communications.

Ligner ikke andre vulkaner i verdensrommet

Da «New Horizons» passerte Pluto i 2015 mente forskere at bildene viste to massive isvulkaner. Disse fikk senere navnene Wright Mons og Piccard Mons.

Nå har ekspertene skiftet mening.

Det kan nemlig virke som de to toppene ikke er to individuelle isvulkaner, men at de heller er resultatet av en struktur formet av mange vulkaner og utbrudd.

Det høyeste punktet ruver omtrent 7000 meter over bakken.

– Formen på disse fjellene skiller seg veldig ut. De har ikke den typiske, grytelignende gropen som andre vulkaner har. I tillegg ser man det som ligner store kuler langs fjellene, sier Singer til Space.com.

Nå ønsker planetforskerne først og fremst svar på ett spørsmål: Hvordan har dette skjedd?

Ukjent varme under overflaten?

Det nye funnet fører kanskje til flere spørsmål enn svar.

Men ifølge forskerne kan det være en mulighet for at disse vulkanene på Pluto fremdeles er aktive.

Og for at vulkaner skal være aktive, må man ha en form for varme i dypet. Det kan være snakk om en form for flytende væske under dvergplanetens overflate.

– Rent vann er det neppe, men vann med for eksempel salt i seg, kan holde seg flytende ned til 60 minusgrader. Nitrogen og metan er flytende ved svært lave temperaturer, og er nok et mer sannsynlig alternativ enn saltholdig vann. Det sier geolog Hans Erik Foss Amundsen til NRK.

Hans Erik Foss Amundsen er geolog. Han synes funnene er spennende, og har ingen problemer med å tro at Pluto kan ha en form for varme i sin indre kjerne. Foto: Gabrielle Graatrud/NRK

Han synes den nye studien er interessant.

– Det er overraskende at disse vulkanene kan være aktive den dag i dag. Mangelen på kratere i dette terrenget antyder at utbruddene har skjedd for ikke veldig lenge siden, sier han.

Siden Pluto har en kjerne av stein, har man lenge trodd at den kalde planeten ytterst i solsystemet mangler innvendig oppvarming, forklarer Kelsi Singer.

– Terrenget vi nå ser, antyder at flere av isvulkanene har vært aktive i nyere tid. Dette betyr at Pluto har mer indre varme enn vi trodde. Noe som igjen betyr at vi ikke helt forstår hvordan denne planeten fungerer, sier hun.

Isvulkanene er mest sannsynlig dannet i løpet av flere perioder, og kan ha vært aktive for kun 100–200 millioner år siden. Geologisk sett er dette å betrakte som nylig.

Pluto og Charon sett fra New Horizons. Charon er en av de fem kjente månene til dvergplaneten. Foto: NASA

Et annerledes utbrudd

Pluto er karakterisert som en dvergplanet, og ble først oppdaget i 1930 av Clyde William Tombaugh. Den har en overflatetemperatur på nærmere 240 minusgrader, og befinner seg omtrent 40 ganger lenger unna solen enn jorda gjør.

Om man skulle være så heldig å få se et vulkanutbrudd på Pluto, er nok synet litt annerledes enn du hadde ventet deg, bemerker planetforskeren.

For når de fleste tenker på vulkaner, ser vi for oss en slags ildsprutende greie. Men som navnet tilsier, er det ikke lava som kommer ut av en isvulkan.

– Dette materialet er sannsynligvis en sørpete blanding av is og væske. Kanskje ligner det tannkrem som strømmer ut av en slags ventil, sier Singer.

Siden det er såpass kaldt på overflaten av Pluto, stivner sørpen relativt raskt. Og det er mest sannsynlig denne prosessen som står bak det spesielle terrenget forskerne nå har oppdaget.

Kuiperbeltet Ekspandér faktaboks Kuiperbeltet er en sverm av isholdige objekter som beveger seg rundt Solen utenfor Neptuns bane.

Kenneth Edgeworth og Gerard Kuiper postulerte beltets eksistens uavhengig av hverandre på 1950-tallet. De mente at stoff som ble til overs etter dannelsen av solsystemet, ville klumpe seg sammen til små legemer.

Kuiperbeltet ble i utgangspunktet foreslått for å løse mysteriet om hvor kometer kommer fra.

Fordi Kuiperbeltet er så langt unna Jorden, er det vanskelig å observere herfra. I 1992 ble det første kuiperbelte-objektet (KBO) funnet.

Romfartøyet New Horizons er det første romfartøyet som har studert en KBO på nært hold, nemlig Pluto, som ble forbifløyet i 2015. Kilde: Store norske leksikon

Så ingen aktivitet i 2015

I 2015 kunne ikke forskerne se noe som lignet vulkansk aktivitet på Pluto. Men da hadde de kun ett døgn på seg til å studere området.

– Men de kan fungere litt som vulkaner på jorden, som forblir i dvale en god stund. Plutselig er de aktive igjen, sier Kelsi Singer.

Og dersom det er aktivitet, er det også enda et spørsmål som lurer i bakhodet: Kan dette bety at den iskalde planeten likevel er egnet for noe som helst form for liv?

– I teorien, ja. Men det vi vet sikkert er at det eneste stedet det er liv, er på jorden, sier geolog Amundsen.

Men at det skjer spennende ting på Pluto, mener han bestemt.

– Før bildene kom så trodde man jo at Pluto var en død, blåfrossen sak. Men nå vet vi at det er en masse geologiske prosesser som skjer der. Det er egentlig helt ufattelig.