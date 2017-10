Er dette samme genser?

Det er ett av spørsmålene i Ler-drapssaken. Aktor mener at tiltalte har vakset ullgenseren etter at Råger Holte ble drept, og at genseren har krympet i vask. Tiltaltes forsvarer mener bestemt at det er snakk om to ulike gensere. Bildet til høyre er fra da tiltalte ble arrestert av politiet. Til venstre fra overvåkingkamera på Prix Ler to dager før drapet.