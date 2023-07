Er det uhøflig å prute? – Tvert om mener reiselivsekspert

– Jeg tror det er mange nordmenn som synes det er ubehagelig.

Det sier journalist og reiselivsekspert Odd Roar Lange, også kalt «The travel inspector».

Han mener Norge ikke har noe særlig prutekultur, med mindre det er snakk om store ting som hus, bil og båt.

– Jeg tror folk har lyst til å gjøre det, men ender opp med å gå for en rask handel hvor du får en pris, betaler og går.

Men selv om det kan være både ubehagelig og flaut å prute, kan det faktisk være uhøflig å ikke ta del i prutedansen.

Kultur og vane

Pruting er ifølge Lange en del av kulturen, og en måte å holde prissystemet i sjakk.

– Det er fordi prisen du får først ikke er den prisen selgeren tenker at han skal ta. Dersom mange nok kjøper til full pris vil alle prisene gå opp, og det vil forrykke hele systemet.

– Så ja, det forventes at man pruter og det er på grensa til uhøflig å ikke gjøre det.

Odd Roar Lange synes det var vanskelig å prute i starten, men tror på at øvelse gjør mester. Foto: Privat

Lange beskriver nordmenn på ferie i utlandet som vandrende minibanker.

– Nesten uansett så har vi mye mer penger enn de landene vi besøker og tenker derfor at «det har vi råd til å betale», men vi må huske at det er ikke handler om det, men om kultur.

Likevel er det ikke bare lett å komme over prutekneika, og til og med Lange syntes det var vanskelig i starten. Til slutt tok han sats og opplevde at det egentlig var ganske gøy.

– Det er god stemning, mye latter og man får gode historier. Det blir litt av reisens opplevelse det å prute.Han mener at her, som i de fleste andre situasjoner, er det øvelse som gjør mester.

Karoline Opsal / NRK – Jeg er dessverre veldig dårlig på det. Det ligger ikke i meg. Det sier Bente Breida, mens hun rydder på plass klærne i klesbutikken Zavanna i Trondheim. – Jeg er så vant til at det er vanlige priser i Norge. Men det handler jo om å tørre, jeg ser jo at ungene mine gjør det. Karoline Opsal / NRK – Jeg pruter nesten hver gang jeg handler klær, sier Rage Aden. Han har gjort flere kupp ved hjelp av pruting og sier det er spesielt gøy og prute når vennene er med. – Alle løper vekk og gjemmer seg, men så blir de jo litt sjokkert over at jeg sparer så mye penger på det. Jeg tror de synes det er ubehagelig fordi det er veldig unorskt. – Jeg pruter når jeg er på ferie på steder der du skjønner at her går det an å få en god pris, ler Noah Rognstad i Trondheim. Kompisen Joakim Kvamstad Olsen synes det kan virke litt frekt å prute. – Det er kanskje greiere i utlandet fordi det er mer vanlig, men jeg ville ikke gjort det i Norge. Rognstad ler og legger til: – Jeg er enig i at det er frekt å gå inn på Rema 1000 og spørre om å få handelen for 20 kroner, ja.

The Travel Inspectors sju tips til prutinga

Research

– Først må man undersøke litt i forkant om det er vanlig med pruting på stedet.

For å finne ut om det er vanlig med pruting der man er, foreslår Lange blant annet å spørre noen på hotellet eller en taxisjåfør.

– Pruting er mer på marked og pop up butikker, mens på steder der varene har prislapp er det ofte at det er en ferdig pris.

Start på 50-60 prosent

Det kan være vanskelig å vite hvilket beløp man skal starte på i prutingen.

– Hvis man starter på 50-60 prosent har man et høflig utgangspunkt. Så er det lurt å tenke på hvor mye varen er verdt for deg. Man bør sette seg et beløp man har lyst til å ende opp med.

Ikke la deg lure av tårevåte historier

Etterhvert som «priskrigen» er i gang, forteller Lange at det ikke er uvanlig at det kommer en tårevåt historie fra selgeren.

– Kanskje er moren hans syk og trenger medisin, hønsegården hans er brent ned eller mopeden hans har havarert. Det er morsomt å høre på, men ikke la deg distrahere av det, fordi det er mest sannsynlig ikke sant i det hele tatt.

Sett av god tid

Prutingen er ingen rask affære og Lange anbefaler å ta seg tid.

– Etterhvert som man kommer med bud og motbud så man må sette av god tid, omtrent 10-20 minutter.

Som et ekstra triks i ermet foreslår reiselivseksperten å spørre om man kan få det billigere dersom man kjøper flere varer.

Ha orden i lommeboka

– Så kommer man til betalings punktet. Da er det er lurt å ha lagt rett seddelstørrelse i den lomma du skal dra opp pengene fra.

– Det ikke bra å dra opp en rull med 100 euro-sedler når du har stått og prutet, da ser du ut som en kjip riking.

Sett inn støtet rett før stengetid

– Den beste handelen får du gjort når det nærmer seg stengetid. Da er selgeren veldig hissig på å prøve å få gjort en siste handel før stenging.

Smil

– Smil og ha godt humør. Selv om det ikke blir handel, la det fortsatt være med et smil.

Pruting i Norge?

Til tross for at norsk prutekultur ikke er i toppen, er det faktisk fullt mulig å prute her til lands også.

Skal man tro Lange kan man faktisk prute på både klær og hotellrom.

– Hvis du kommer litt utpå dagen kan man gå inn i resepsjonen å spørre hva de skal ha for et rom, også spør du om å få et prisavslag eller et oppgradert rom til samme prisen.

Styremedlem ved Oppdal turisthotell, Siri Mette Furnes forteller at både nordmenn og utenlandske turister spør om prisavslag på rom hos dem.

– Nå som det er sesong og fullt prøver vi å være litt mer standhaftig, men har vi halvfullt hotell er vi åpne for å forhandle pris.

Hvor mye avslag man får er det ifølge Furnes ingen fasit på.

– Det er litt etter hvor stor kapasitet vi har.

Hva synes dere om at det prutes på hotellrom?

– Selv ville jeg nok ikke gjort det, men vi er forskjellige og når folk spør tar vi det med et smil, sier hun.

Man kan også prute på marked i Norge, ifølge Lange.

– Jeg kjenner mange unge folk som er veldig flinke på dette. De kjøper brukt, og det er trendy og miljøvennlig.

Han forteller at prutingen ofte finner sted på nettsider som Finn.no.

– Men går man i en butikk på Karl Johan er det vanligvis ikke prutemonn.