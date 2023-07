Er det greitt å gå i shorts på jobb?

Dagane på kontoret er lange når gradestokken kryp opp mot 30 varmegrader.

Dressjakka er kvelande, dongeribuksa stram og klam, og tærne skrik etter luft.

Då kan det vere freistande å kle seg litt lettare, men er det greitt å finne fram shorts og sandalar?

Det er det delte meiningar om.

Illustrasjonsfoto. Nokon vil gjerne kle seg litt sommarleg når sommaren kjem. Men kva er greitt og ikkje å gå i på jobb? Foto: Elina Rydland Ørnhaug / NRK

Sende ut e-post

Tidlegare i sommar sende Endre Skjervø, kommunedirektør i Frosta kommune, ut ein e-post til alle dei tilsette i kommunen.

«Shorts, sandalar og liknande, singlet og hawaiiskjorte er kjempefine klede til ferie og fritid, la derfor disse plagga vere i skapet når du drar på jobben» skreiv han i e-posten.

– Sånn at ikkje klede blir det som forstyrrar bodskapen vi prøver å fortelje og vise innbyggarane, at du skal kunne stole på Frosta kommune, seier han til NRK.

Men han meiner det må vere mogleg å gjera unntak.

– På det som no ligg an til å bli årets varmaste dag er det ganske opplagt at man må ha lette sommarklede på jobb, seier han.

Då synest han at det er greitt med både shorts og sandalar, men generelt meiner han det er viktig at dei tilsette tenkjer over kva dei kler seg i på jobb.

Sjølv har han på seg skjorte og bukse.

Då kommunedirektør Skjervø (til venstre) skulle ha møte med leiargruppa i Frosta kommune etter han sende e-posten, hadde alle tatt på seg lette sommarklede for å tøyse med han. Foto: Privat

– Kle deg etter rolla din

Helene Trondstad Moe er førsteamanuensis ved Institutt for leiing og organisasjon på Høgskulen i Kristiania. Ho seier at folk tenkjer annleis når dei vel klede til jobb og fritid.

– Det har seg slik at val av klede ofte, i Noreg, blir sett på som ein del av det individualistiske prosjektet. Gjennom korleis vi kler oss skal vi liksom vise kven vi er som personar.

– Samtidig så veit vi at arbeidsantrekk er uløyseleg knytt til verdiane våre. Det har med autoritet å gjere, tillit, respekt, vise status og også markere avstand, seier ho.

Er det greitt med shorts på jobb? Klart det 🩳😎☀️ Nei, det er useriøst 😤 Det kjem an på kva jobb du har 👷‍♀️👨‍⚕️💼 Vis resultat

TV 2s moteekspert Marianne Jemtegård, seier det er viktig å kle seg etter rolla sin. Kva som er et passande arbeidsantrekk meiner ho er avhengig av situasjonen, kven du er og kven du skal møte i løpet av arbeidskvardagen.

– Om du skal i ein gravferd og presten møter opp i shorts og slippers, vil nok mange tenke at et er mangel på respekt, seier ho.

– Kle deg med tanke på den rolla du går inn i når du er på jobb, ikkje berre den du er privat.

Marianne Jemtegård er moteekspert i TV 2. Foto: Fraxx forlag

Det er Tronstad Moe einig i.

– Om man jobbar som gymlærar eller ute i ein barnehage er det sjølvsagt greitt med shorts.

– Men om man jobbar som rektor eller i offentleg administrasjon kor man hele tida har brukarar innom og skal utvise profesjonalitet, så er det jo greitt å følge den kleskoden som er på det arbeidsstaden kor du er tilsett, seier ho.

Helene Tronstad Moe førsteamanuensis ved Institutt for leiing og organisasjon på Høgskulen Kristiania. Foto: Jonatan A. Quintero / Høyskolen Kristiania

Sjefen er sjefen

Hans Gjermund Gauslaa er juridisk rådgivar ved HR-bedrifta Simployer. Han seier det er arbeidsgjevar som har styringsretten i arbeidsforholdet.

Det betyr at sjefen kan bestemme kva du skal gjera på jobben og kva type klede du kan gå i.

– Nokre arbeidsgivarar bestemmer at dei tilsette skal ha ein litt formell klesstil, som for eksempel kan bety at det ikkje er greitt å bruke shorts på jobb, fortel han.

Illustrasjonsfoto. Det er delte meiningar i debatten om shorts på jobb. Nokre meiner fargerike, lette klede bør vere lov. Andre meiner det er useriøst. Foto: Elina Rydland Ørnhaug / NRK

Men alle slutningar sjefen tar i kraft av styringsretten, må ha ei sakleg grunngjeving.

– Dersom arbeidsgjevar meine at dei tilsette skal stå fram på ein bestemt måte overfor kundar eller brukarar, og derfor ønskjer at det skal vere ein formell klesstil, så vil det vere ein sakleg grunn til å seie at «Shorts er ikkje greitt hos oss», forklarar Gauslaa.

Arbeidsgjevar kan ikkje krevje at dei tilsette går i spesielle klede på dagar dei har heimekontor. Det er ikkje sakleg grunn.

Hans Gjermund Gauslaa er juridisk rådgivar ved HR-bedrifta Simployer. Foto: Simployer

På veldig varme dagar bør sjefen vurdere å lette kleskodane, meiner Gauslaa.

– Men dette er noko arbeidstakar eventuelt må ta opp med arbeidsgjevaren sin. For i og med at det er arbeidsgjevar som har styringsretten, er det ikkje opp til arbeidstakaren sjølv å bestemme dette.