Ensom 84-åring invitert på fest av kulturministeren

I dag åpnet Olavsfestdagene for 54. året på rad. En av dem som var ekstra spent var 84-år gamle Helge Svedal fra Trondheim, som var spesielt invitert med av selveste kulturministeren.

– Jeg skal være med å jobbe! Jeg har meldt meg på for å være med som frivillig, så jeg hentet utstyret mitt i dag, sier Svedal.

Helge Svedal gleder seg til å være frivillig under Olavsfestdagene. Foto: BJØRN STEINAR GUNDERSEN / NRK

84-åringen har like godt meldt seg som frivillig under hele festivalen.

– Det er bra vi har navneskilt, for jeg klarer ikke huske navnene, men jeg får bare stå på.

Ønsket kontakt

For to uker siden skrev Svedal et innlegg på Facebook hvor han søkt noen å dele opplevelser med.

Responsen var overveldende og en av dem som svarte var nettopp kulturminister Linda Hofstad Helleland.

– Helge fortalte om ensomheten sin og det synes jeg er veldig fint. Vi må minne hverandre på å ta godt vare på hverandre. Når han ønsket en venn og dele en opplevelse med, inviterte jeg han med meg på Olavsfestdagene. Jeg håper flere gjør som Helge og derfor ønsker jeg å løfte frem han som et forbilde, sier Helleland.

De har hatt kontakt på Facebook og på telefon, men i dag fikk møttes de for aller første gang.

Troen på menneskeheten

Kulturminister Linda Hofstad Helleland i rosa og festivalsjef Petter Myhr i blå T-skjorte på vei inn fra pilegrimstur. Foto: BJØRN STEINAR GUNDERSEN / NRK

Olavsfestdagene har rundt 400 frivillige som skal jobbe før, under og etter festivalen.

– De er utrolig fine folk. De er entusiastiske, glade, begeistrede, og de er det først og fremst fordi dette betyr noe for dem, sier festivalsjef Petter Myhr.

– Dersom du noen gang mister troa på menneskeheten, og tror at alle bare tenker på seg selv og sitt eget, da må du komme å møte de frivillige på Olavsfestdagene.

De neste ti dagene venter et fullspekket program ved Nidarosdomen, med 200 arrangementer og Svedal gleder seg stort til å jobbe på festivalen.

– Jeg skal gjøre en skikkelig jobb og da blir jeg kjent med masse mennesker og det gleder jeg meg til, bare se på denne gjengen jeg skal være sammen med!