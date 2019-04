En person er både avhørt og anmeldt etter lyngbrannen i Roan i Trøndelag onsdag ettermiddag.

Ei kvinne og noen barn fyrte opp en engangsgrill i fjæra, og opptenningspapiret til grillen var grunnen til at terrenget tok fyr. Onsdag opplyste politiet først at det var snakk om et bål i fjæra.

Seksjonsleder for forebyggende og patrulje på Fosen, Hallgeir Stjern, sier personen er preget.

– Det var jo ikke dette som var meningen. Det er for tidlig å si hva konsekvensene blir, men generelt i slike saker så blir det avgjort med et forelegg, sier han til NRK.

Her i fjæra, ved Straumbrua i Roan, startet lyngbrannen. Foto: Stein Lorentzen/NRK

Politiet roser innbyggerne

Torsdag skal politiet ta flere bilder for å sikre spor og for å få et enda bedre overblikk på hva som skjedde.

Stjern sier han er imponert over den jobben innbyggerne gjorde da brannen herjet.

– Alle sammen stiller opp, både lokalbefolkning og arbeidsfolk. Det er veldig godt for aktørene som leder arbeidet. Det er mange ressurser å spille på, sier han.

– Husk bålforbudet!

Fra og med 15. april er det bålforbud i Norge, og brannvesenet er oppgitt over folk som ikke følger reglene.

Ordfører Einar Eian i Roan kommune sier folk må respektere forbudet.

Når alarmen går, da gjelder brannmann-jobben før ordførerjobben, ifølge Einar Eian. Foto: Johannes Børstad/NRK

– Jeg skjønner det kan være fristende å lage et bål i fjæra nå, men det er ekstremt tørt. Folk må respektere reglene.

Politiet vet ennå ikke hva som førte til skogbrannen i Sokndal i Rogaland som startet tirsdag. Der ber politiet nå om tips, dersom folk sitter med opplysninger.

Satte krisestab, men ordføreren måtte slukke brann

Einar Eian har vært ordfører i Roan kommune siden 2015, men brannmann har han vært siden 1995.

– Når alarmen går, så må ordførerjobben vike, sier Roan-ordføreren til NRK.

Han er svært takknemlig for den jobben alle de frivillige gjorde da lyngbrannen herjet onsdag kveld.

– Det kommer mange frivillige, og mange bidrar aktivt med slukking så godt de kan. De bærer utstyr, og næringsdrivende kommer med mat og drikke. Bøndene stiller opp med gjødselvogner som vi fyller med vann. Det er helt fantastisk.

Dette er det som er igjen av hytta som brannen ødela. Foto: Stein Lorentzen/NRK

Vil at salg av engangsgriller skal opphøre

Norsk brannvernforening har nylig gått ut og advart om bruken av engangsgriller i skog og mark. Ifølge brannetaten i Norge så er produktet ofte årsaken til branner ute i terrenget.

Rolf Søtorp er administrerende direktør i Norsk brannvernforening. Han sier man bør vurdere å forby engangsgriller. Foto: Katrine Olsen Sørgård / NRK

– Engangsgriller er et genialt produkt som er både sosialt og billig, men konsekvensen av bruken er ikke bra. For å slukke en engangsgrill så trenger man en bøtte med ti liter vann, og da er det ikke mange som ønsker å ta den med hjem i sekken etterpå, sier administrerende direktør, Rolf Søtorp, i Norsk brannvernforening.

– Det er på tide å se om man faktisk skal fortsette å selge disse, sier han.

I fjor sommer ble det registrert over 2000 skogbranner i Norge, dobbelt så mange som i 2017 og 2016.