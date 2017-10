Energimerking betyr ingenting for kjøpere

– Energimerkingen har null effekt for prisen. Ordningen virker altså ikke etter hensikten, sier professor Jon Olaf Olaussen ved NTNU Handelshøyskolen til forskningsmagasinet Gemini.

Energimerkingen av boliger ble innført i Norge i 2010. Noe av poenget var at det skulle være til nytte for kjøperen.

Merkinga skal vise hvor mye energi boligen krever og med det også vise hvor mye penger som må til for å gjøre det komfortabelt å bruke den.

Gjorde ikke utslag på prisen

Forskerne undersøkte boligprisene fra 2000, altså fra før energimerkinga ble innført gradvis fra 2010 og fram til 2014. De fant at boliger som hadde fordel etter at energimerkinga ble innført også hadde det tidligere.

Altså måtte det være andre ting enn energimerkinga som førte til gunstigere priser.

Forskningsresultatene viser at det er viktigere om boligen din ligger i et barnevennlig område, eller i nærheten av butikker, eller har sjøutsikt eller andre ting kjøpere setter pris på.

– Boligkjøpere er mest opptatt av det ytre

– Kjappe budrunder kan virke inn

– Jeg tror ikke folk flest bryr seg om energimerkingen når de skal kjøpe bolig. Andre faktorer spiller inn. Spesielt i et marked som vårt, med kjappe budrunder. Da tenker du ikke at «denne boligen har A-merking og jeg kan by litt mer», mener Olaussen.

Forskerne undersøker nå om variasjoner i strømprisen gir utslag på salgseffekten av energimerkingen, skriver Gemini.no.