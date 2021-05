Det var klokka 01:19 at brannvesenet fikk en telefon om at det brant i eneboligen på Spillum i Namsos.

Det var en person i huset da det begynte på brenne. Ifølge politiet skal dette være en leieboer. Eierne av huset var bortreist.

– Allerede i forbindelse med meldinga til 110-sentralen fikk vi bekrefta at en beboer hadde kommet seg ut og at det ikke var flere inne i boligen, forteller operasjonsleder Ellen Maria Brende.

Vedkommende som var i boligen da den begynte å brenne er kjørt til Sykehuset Namsos med lettere skader.

Kan være påsatt

Årsaken til at brannen er foreløpig ikke kjent. Men politiet mistenker at noen kan ha forårsaket brannen.

– Vi har en person i vår varetekt etter brannen. Vedkommende er mistenkt for å ha noe med brannen å gjøre, sier Brende.

Brannen var godt synlig på Spillum i Namsos. Du trenger javascript for å se video. Brannen var godt synlig på Spillum i Namsos.

Frykta spredning

Brannvesenet innså raskt at det var lite de kunne gjøre for å berge boligen da de kom til stedet. Huset var allerede helt overtent.

– Det vi gjorde da vi kom til stedet var å forebygge spredning. Det er flere hus i nærheten som brannen kunne spredt seg til, sier Morten Brøndbo hos 110-sentralen i Namsos.

Søndag morgen er brannvesenet fortsatt på stedet for å sørge for at brannen ikke blusser opp igjen.