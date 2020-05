– Det er som å stå i en boksering og bli slått av verdens beste bokser uten at man klarer å beskytte seg. Det er vondt.

Slik beskriver Sørensen hvordan det er å ikke klare å få barn.

Flere ganger har hun vært i København og prøvd assistert befruktning, uten hell. Etter 10 forsøk og over 600.000 kroner brukt, har legene nå konkludert.

– De eggene jeg har, kan jeg ikke bli gravid med. Sjansen er der, men den er så liten at jeg kommer til å brenne meg ut før jeg når målet.

Hun har i flere år har skrevet om og dokumentert prosessen med å få barn via bloggen «Storkemamma».

Hun står nå på venteliste i Danmark for å få egg. Nå kan også dette bli lov i Norge, men trolig ikke for Sørensen fordi hun er enslig.

Eggdonasjon bare for par

For selv om det er ventet flertall for både eggdonasjon og assistert befruktning, mener Fremskrittspartiet at par og enslige ikke kan benytte seg av både eggdonasjon og assistert befruktning for å få barn.

– Barn som blir født etter en slik dobbeltdonasjon vil vokse opp i familier der de ikke har noen genetisk tilknytning til sine foreldre, sier Åshild Bruun-Gundersen (Frp).

Fremskrittspartiet går derfor inn for at bare par kan få eggdonasjon, mens Arbeiderpartiet vil tillate at også enslige skal få. Men dette er det ikke flertall for i Stortinget.

– Jeg syns det er synd. Det er mange enslige som får barn alene av andre årsaker, sier Sørensen.

Dermed kan Sørensen bli nødt til å fortsette kampen i Danmark for å få barnet hun sårt vil ha. Hun sliter med å holde tårene tilbake når hun forteller om savnet hun kjenner på.

– Jeg skal love deg at jeg ikke blir noe dårligere mor selv om jeg er alene. Det er så etterlengtet dette barnet.

NRK forklarer Hva blir nytt i bioteknologiloven? for svar Eggdonasjon blir lovlig Par som ønsker barn kan få egg donert av en annen kvinne. I dag er dette forbudt, kun sæddonasjon er lov. Enslige får fortsatt ikke bruke egg fra en annen kvinne De som gir bort egg må være mellom 25 og 35 år, og kan donere tre ganger Du kan fryse ned egg, uten medisinsk grunn Dette kan for eksempel være aktuelt hvis man ønsker å utsette å få barn Assistert befruktning til enslige Enslige kan få hjelp til å bli gravide. Behandlingen tilbys i dag kun til kvinner som er gift eller har samboer Forskning på befruktede egg blir tillatt I tillegg er dette nytt: Alle gravide kvinner får tilbud om tidlig ultralyd og blodprøve (KUB).

Alderen for risikosvangerskap senkes fra 38 til 36 år.

Kvinner får tilbud om NIPT-test om det er medisinsk årsak til det. Alle andre kan også ta testen, men må betale selv. NIPT er en blodprøve som viser kromosomavvik hos fosteret. Bioteknologiloven: Les Magnus Takvams analyse Forrige Neste

Fertilitetsklinikkene er klare

Flere venter spent på dagens votering i Stortinget.

Jon Hausken driver fertilitetsklinikker i Haugesund, Stavanger, Oslo og Bergen.

Klinikkene tilbyr assistert befruktning, og har gjennom årene hjulpet en rekke par med å stifte familie. Hvert år fødes rundt 400 barn, etter befruktning ved klinikkene.

En endring av bioteknologiloven vil bety enda mer aktivitet hos fertilitetsklinikkene.

– Vi er klare til å sette i gang. Behandling av single kan vi starte fra dag én, siden vi allerede har tilgjengelige sæddonorer. Når det gjelder eggdonasjon, tar det litt lengre tid, sier han.

Foreslåtte endringer i bioteknologiloven Ekspandér faktaboks Dette er blant endringene i bioteknologiloven som Frp, Ap og SV er enige om: * Eggdonasjon skal bli tillatt * Assistert befruktning skal bli tillatt for enslige * Tidlig ultralyd og blodprøven NIPT skal gjøres tilgjengelig for alle. Testen gjør det mulig å avlese mulige kromosomfeil tidlig i svangerskapet. * 1. juli skal det åpnes for utvidet lagring av befruktede egg og lagring av kjønnsceller på ikke-medisinsk grunnlag. * Nedfryst sæd fra avdøde skal bli tillatt å bruke i assistert befruktning dersom dette er i tråd med avdødes ønske. * De tre partiene inngikk det såkalte Bioteknologiforliket 2020 i april. Tirsdag skal Stortinget behandle saken. De tre partiene har sammen flertall på Stortinget. * KrF kjemper mot forslagene. I regjeringsplattformen fikk KrF vetorett i bioteknologispørsmål og satte en stopper for eggdonasjon, som regjeringen egentlig hadde vedtatt å åpne opp for. (NTB)

Vanskeligere med egg

Grunnen er at de først må søke om å få etablere eggbank. I tillegg må de rekruttere eggdonorer, noe som kan bli vanskelig. Mens en sæddonor kan levere til 50 barn, kan en eggdonor ofte bare levere til én om gangen.

– I Norge er det heller ikke kulturelt etablert at kvinner donerer egg. I Spania er dette langt mer vanlig, så vi må legge oss i selen for å få dette til, sier Hausken.

Lovendringen vil trolig ha en økonomisk gevinst for de private klinikkene.

– Jo flere kunder vi får, desto bedre rustet blir vi jo. Det sier seg selv. Og jeg tror nok at en del single vil komme til oss. Når det gjelder eggdonasjon, tror jeg ikke det volumet blir så veldig stort.