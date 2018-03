Påsken er rett rundt hjørnet, og på Storlien, like ved trøndelagsgrensa, har de ansatte ved butikken måtte sette i gang ekstra tiltak.

Denne uka måtte de forvandle kafeen på butikken om til et spritlager, fordi trøndere har ringt og bestilt alkohol fra Systembolaget. Torsdag denne uka ankom hele 17 paller med øl, vin og sprit til Storlien.

Også smågodt er en vare det går svært mye av når nordmenn drar til Sverige for å handle. Foto: Eivind Aabakken/NRK

– Det er et veldig stort trykk, så vi får dessverre ikke plass på vårt vanlige lager. Vi har ingen anelse om når vi kan åpne kafeen igjen, sier Henrik Wejle, som er butikksjef ved Coop Extra på Storlien.

Harryhandler som aldri før

I fjor handlet nordmenn for 15,1 milliarder kroner på dagsturer til utlandet. Det er en oppgang på ni prosent. Tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at nordmenn handlet for 1.259 millioner kroner mer i utlandet i 2017 enn året før.

– Det er bedre å ta turen nå før påska har startet, for det er helt håpløst mye folk her i påskeuka. Da er det kø over alt, sier Terje Skinstad, som er trønder og kunde på grensehandel torsdag.

– Vi fikk melding om at vi måtte komme å hente drikkevarene så fort som mulig, for de hadde ikke lagerplass. Vi skal jo ha drikkevarene til påske, så da var det greit å ta turen i dag, sier Geir Gerhardsen.

I tillegg til alkohol er det tobakk og godis som står høyt på handlelista.

Polposene står oppstilt på rekke og rad inne i butikken på svenskegrensa. Foto: Eivind Aabakken/NRK

Flere grensekontroller i påska

Påskeferie betyr økt grensehandel – det bekrefter Tollvesenet. Og i dag hadde de kontroll fem minutter fra «minipolet» på Storlien.

Her ble 18 biler ble stoppet og 6 forenklede forelegg skrevet ut.

Det største forelegget var på 5000 kroner, og det ble beslaglagt øl, vin og tobakk, forteller Christian Fuglem, som er fungerende leder i Midt-Norge.

– Vi ser at handelstrafikken øker i påska, og vi har flere på vakt enn vanlig. I dag hadde vi en ordinær kontroll, men hovedfokuset er smugling av narkotika. Folk bestiller varer på post og henter over grensa, sier Fuglem til NRK.

Bekymret for utviklinga

Direktør for Virke Handel, Harald Jachwitz Andersen, er bekymret for at utviklinga vil fortsette. Foto: Virke / Virke

Hovedorganisasjonen Virke er bekymret over den stadige økningen av grensehandel.

– Grensehandelen er urovekkende høy selv før de omstridte avgiftsøkningene på sjokolade- og sukkervarer og på alkoholfrie drikkevarer trådde i kraft fra nyttår. Vi er svært bekymret for den videre utviklingen, sier direktør for Virke Handel, Harald Jachwitz Andersen.

Andersen tror utviklingen etter første kvartal i år vil vise en fortsatt vekst og viser til planene om å doble handelskapasiteten både i Strömstad og Svinesund.