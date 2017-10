Endelig Jeevaharan-rapport klar

Den endelige obduksjonsrapporten for Rakavan Jeevaharan er nå klar, opplyser politiet til NRK. Som i den foreløpige rapporten er sannsynlig dødsårsak drukning. Det er ikke påvist skader eller traumer som tilsier at han ble utsatt for vold. Studenten ble funnet død i Nidelva i august.