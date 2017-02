Enda en pris til Norges «ukjente» filmfotograf

– Det leste jeg om på Facebook, så det var ikke så mye oppstyr, småler Sturla Brandth Grøvlen.

Forrige helg vant han prisen Beste filmfotograf på Lecce Film Fest i Italia, for sitt arbeid med kortfilmen Ártún. Filmen hadde premiere i 2014, men har levd videre på filmfestivaler rundt om i verden.

– Det var veldig artig å få pris for noe jeg filmet før alt styret begynte etter Berlin, sier han med henvisning til da han i 2015 vant Sølvbjørnen i Berlin for fremragende kunstnerisk bidrag for sitt fotoarbeid i «En natt i Berlin».

– Det er fint med litt anerkjennelse for det man jobbet med før man begynte med spillefilm.

– Heldig

Grøvlen ble ferdig utdannet fra filmskolen i København i 2011, og siden da har karrieren tatt fart. Nå er han på innspilling på øya Montserrat i Karibien. Ei vulkanøy som etter vulkanutbrudd på 90-tallet førte til evakuering av mange innbyggerne.

– Jeg er veldig heldig som har fått vært med på forskjellige, spennende prosjekter. Jeg har laget storbykrim, en veldig traurig, islandsk, langsom film, og nå eventyrfilm i Karibien.

– Hva er det som gjør at du har lyktes i filmbransjen?

– Det er vanskelig å si selv, men jeg tror det handler mye om at jeg har vært heldig med å komme i kontakt med regissører som var klare til å gi meg en sjanse, sier han.

– Og så må man være oppmerksom og dyktig, og spille på lag med regissørene. Man er ikke der for å lage sin egen film, men for å hjelpe regissøren. Og det har funka hittil.

I 2015 vant Grøvlen Sølvbjørnen for beste foto under Filmfestivalen i Berlin. Foto: Joerg Carstensen / DPA

– Viktig å lage film man selv er fornøyd med

Han føler seg mer en del av dansk filmbransje, enn den norske, men håper å kunne lage film i hjemlandet en dag. Han har fått flere interessante tilbud, men datoene har ofte krasjet med andre innspillinger.

– Jeg håper jo at det passer en vakker dag, slik at jeg kan komme til Norge og lage film også.

På spørsmål om hva han vil trekke frem som høydepunktet i karrieren så langt, ender han på arbeidet med den islandske filmen Hjartasteinn, som blant annet vant Don Quijote-prisen under Tromsø internasjonale filmfestival i år.

– Den har samme regissør som på Ártún, og allerede under innspilling av den snakket vi om Hjartasteinn. Det var gøy å lage den, og så ble det en god film ut av det og, sier Grøvlen.

– Men det er artigere og viktigere å lage en film man selv synes er god, enn all verdens priser.