Sima anmelder vektere på nattklubb for voldsbruk

– Vi har sendt klage til Fire Fine, men har ikke fått svar ennå.

Det sier Nasrin Mohamadzadeh.

Hun og venninnen Sima Lotfi skal ha blitt kastet på dør av vektere ved nattklubben lørdag natt ved halv to tiden.

Verst gikk det ut over Sima.

Sima Lotfi har fortsatt smerter i rygg og nakke etter at hun ble kastet ut av nattklubben Fire Fine, av det hun beskriver som en aggressiv vekter. Foto: Privat

Blir kastet ut

– Først dyttet han meg hardt inn til veggen. Så tar han tak i ryggen og nakken og kaster meg ut så jeg faller på bakken. Kjolen ble dratt opp, og jeg lå halvnaken rett utenfor inngangen.

Begge har stygge blåmerker, og Sima har fortsatt smerter i nakke og rygg etter den harde medfarten.

Avisa Nidaros omtalte saken først.

Venninnen Anita Shaafi Flo ble også kastet ut av nattklubben, og alle tre er sterkt preget av det som skjedde.

De har nå anmeldt vekterne til politiet.

– Dette er ikke greit. Det var skummelt, og politiet lovet at jeg skulle få medisinsk oppfølging. De sendte meg til legevakta, som har dokumentert skadene på kroppen min, sier Sima.

Jentene var fulle av blåmerker etter det ublide møtet med vektere på Fire Fine. Foto: Privat

Feiret halloween

Nasrin og Anita bor i Oslo, men var på helgebesøk i Trondheim.

De var seks venner som dro sammen på byen for å feire halloween.

Mens de var på dansegulvet, skal en av kameratene ved et uhell ha kommet borti noe dekorasjon i taket med en fe-stav.

En vekter reagerte, og kameraten beklaget.

Kort etter kom kameraten og vekteren borti hverandre igjen, og det var da det eskalerte.

Kameraten ble kastet ut, noe venninnene reagerte på.

Det endte med et basketak der både Nasrin og Sima skal ha blitt dyttet på brutalt vis ut av nattklubben av to vektere.

Jan Tore Fladvad er daglig leder ved Fire Fine. Foto: Ole Petter Klepp / NRK

Uheldig opplevelse

– Det er uheldig at gjester og ansatte får slike negative opplevelser hos oss. Utover det har jeg ingen kommentar.

Det sier Jan Tore Fladvad, daglig leder ved Fire Fine.

Han viser ellers til vaktselskapet, som har ansvar for vekterne.

– Unødig bruk av makt skal ikke skje, og vi skal nå gå gjennom det som skjedde.

Det sier Per Magne Tronvoll, daglig leder i PCM Security.

Han sier vekterne har god opplæring, nettopp for å unngå slike hendelser.

– Vi er lei oss for at noen føler seg krenket av måten de har blitt behandlet på av våre vektere. Vi tar dette svært seriøst, og skal gå inn i detaljene for å se hva vi kan gjøre for å unngå slike hendelser.

Videoene som er lagt ut offentlig er en belastning også for vekterne.

– Vi ønsker jo ikke at vekterne våre blir uthengt. De kan bli utsatt for hets, sier Tronvoll.

Han sier videre at de vil behandle saken på en ordentlig måte, samtidig som de må ta vare på sine ansatte.

Venninnene Sima Lotfi, (t.v.) Nasrin Mohamadzadeh og Anita Shaafi Flo reagerer sterkt på brutaliteten de opplevde fra vektere ved utestedet Fire Fine lørdag natt. Bildet er tatt tidligere på kvelden. Foto: Privat

Flere filmet hendelsen

Flere filmet hendelsen, og video og bilder er lagt ut både på Facebook, Instagram og TikTok.

– Vi har fått masse meldinger fra andre som har opplevd det samme ved Fire Fine. Videoen jeg la ut på TikTok er sett 20.000 ganger, sier Nasrin.

En av kameratene som filmet opptrinnet med mobilen skal ha blitt truet av vekteren, om at han ville knuse mobilen om han ikke avsluttet filmingen.

Vennegjengen kontaktet politiet som kom til stedet kort etter, og fortalte om sine opplevelser med vekterne.

Ingen av dem skal ha var særlig beruset.

De dro ut for å kose seg, men på grunn av at en av gutta fekta med en fe-stav på dansegulvet fikk kvelden en ubehagelig slutt.

– Jeg ble kastet ut fordi jeg forsvarte kameraten min, sier Nasrin.