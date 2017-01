Én trønder født så langt i 2017

Årets norske nyttårsbarn kom til verden ti minutter over midnatt ved sykehuset Østfold på Kalnes. Dermed slo sykehuset landets største fødeavdeling ved Ullevål i Oslo, som tok imot et barn 18 minutter over midnatt, viser ringerunden til landets fødeavdelinger.

Drøyt to timer senere kom årets første trønderske fødsel.

– Vi fikk ei frøken her klokka 02.27, sier koordinerende jordmor Hilde Ruås på fødeavdelingen på St. Olavs Hospital i Trondheim.

Alene så langt

Ti timer inn i det nye året er frøkna på St. Olavs den eneste trønderen som har kommet til verden i 2017. St. Olavs Hospital tar hvert år imot omlag 4000 nyfødte, eller ca 11 hvert døgn.

Verken i Levanger og Namsos har de hatt nyttårsklaff.

– Siste fødsel her i Levanger hadde vi klokka 2115 på årets siste dag, sier jordmor Marit Asklund, som bekrefter at det har vært en rolig dag på jobben.

– Ingen ligger klar til å føde her heller, men en vet jo aldri, sier hun. Levanger hadde i 2016 907 fødsler.

I Namsos kan jordmor Randi Grande bare slutte seg til sine trønderske kolleger. Der i gården hadde de i underkant av 400 fødsler i 2016. Men så langt ingen i 2017.

