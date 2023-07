Under gravinga for å få fikset kloakkledningen i Trondheim sentrum ble det oppdaget et lag fra middelalderen. Før gravearbeidet kunne fortsette, måtte det undersøkes nærmere.

– Vi tenkte at dette var fort gjort, forteller arkeolog Dag-Øyvind Engtrø Solem.

Men så viste det seg at den fire meter lange bolken de skulle undersøke, gikk over ei dyp grop.

Det var forskning.no i samarbeid med NIKU (Norsk institutt for kulturminneforskning) som omtalte saken først.

Arkeolog Dag-Øyvind Engtrø Solem står dypt nede i gropa der brikken ble funnet. Foto: Audun B. Selfjord / NIKU

– Artig avfallsgrop

Engtrø Solem sto dypt ned i gjørma da han oppdaget brikken av kleberstein.

– Vi var litt sånn «oi, oi, oi», forteller Engtrø Solem om da de så at brikken også hadde dekor.

Selv har han studert runologi, og syntes at noen av strekene så litt mistenkelige ut.

Runolog Karen Langsholt Holmqvist ble kontaktet. Hun tok like godt turen til Trondheim for å studere brikken nærmere.

Se 3D-modell av brikken:

Din nettleser støtter ikke innbygging av eksternt innhold

Uvanlig navn

Og godt var det, for skjult i dekoren dukket det opp et navn i runer.

– Så vidt jeg vet er det 3-4 andre spillebrikker med navn på som er funnet i Norge, sier Engtrø Solem.

Skjult i dekoren på brikken kan man også se runeinnskrift. Foto: Dag-Øyvind Engtrø Solem / NIKU

Navnet i seg selv er også spesielt. På brikken er det nemlig risset inn «siggsifr».

– Sig er kjent i både manne- og damenavn, som Sigrid og Sigvart, forklarer Engtrø Solem. Men det kan også bety seier eller krig.

Det siste leddet er ikke like kjent. Men r-en tilsier at «siggsifr» mest sannsynlig er et mannsnavn.

– Akkurat kombinasjonen kjenner vi ikke fra før i det hele tatt, forklarer Engtrø Solem.

Her kan man se runene på spillebrikkene med forklarende bokstaver. (Skjermdump fra video av funnet). Foto: Dag-Øyvind Engtrø Solem / NIKU

Seiersbror eller krigsbror

Dersom man ser på betydningen av navnet, kan «siggsifr» bety seiersbror eller krigsbror.– Det kan hende at det bare er navnet på den som eide brikken eller lagde brikken, sier Engtrø Solem.

Men det kan også være kallenavnet på brikken, på samme måte som de navnga våpen.

– Og da var det en spesiell brikke.

En spilleglad handelsmann

Ifølge Engtrø Solem var det mest sannsynlig en handelsmann, litt høyt på strå, som bar med seg spillebrikken.

At de hadde pent dekorerte spillebrikker med navn kan vise at de virkelig ivret for spilling, også i middelalderen.

– Det fantes nerder før også, kommenterer Engtrø Solem.

Arkeologen forteller at de har gode dateringer på brikken. Den er fra ca. 1000-1150 e.Kr.

Nå skal den overleveres til NTNU Vitenskapsmuseet sammen med de andre funnene fra utgravinga.