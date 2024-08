Politiet har mandag ettermiddag vært på en adresse i Steinkjer etter melding om en voldshendelse.

Politiadvokat Inger Johanne Grovassbakk forteller at en kvinne i 30-årene skal være siktet for kroppskade og at den fornærmede skal være en kvinne i 70-årene. Kvinnen ble fraktet til sykehus.

– Vi kan ikke utelukke at siktelsen blir skjerpet på et tidspunkt, sier hun.

Hjemme hos fornærmede

Politiet er ikke kjent med at det skal være en relasjon mellom de to partene.

Voldshendelsen skal ha skjedd i den fornærmedes hjem og det skal ha vært en nabo som varslet politiet.

Det ble brukt hunder under søket etter gjerningspersonen. Foto: Eivind Aabakken / NRK

Politiadvokat Grovassbakk vil ikke kommentere hvor kvinnen i 30-årene ble pågrepet, men pågripelsen skal ifølge innsatsleder på stedet, Stig Viken ha foregått uten dramatikk.

Han forteller at det er snakk om en alvorlig voldshendelse.

– Kvinnen i 70-årene er alvorlig skadd, men ikke kritisk skadd.

Kjørt til sykehus

– Fornærmede er kjørt til sykehuset i Levanger med det politiet har forstått, ikke er kritiske skader, sa operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt Svein Erik Wagnild til NRK klokka 17.50.

Politiet forteller at det er blitt brukt en gjenstand i voldsutøvelsen, men vil ikke kommentere hvilken gjenstand det er snakk om.

Krimteknikere er på stedet og gjennomfører undersøkelser og sikrer spor. Politiet gjennomfører også avhør av flere personer. De mener det ikke skal ikke være flere involverte i hendelsen.

Politiet opplyste om voldshendelsen klokka 17.32.

Det er flere ressurser på stedet. Foto: Eivind Aabakken / NRK

Politiet har vært bevæpnet under aksjonen og operasjonleder Wagnild forteller at de bruker flere ressurser på stedet.

– Vi har kalt ut ekstra ressurser for å finne ut hva som har skjedd.