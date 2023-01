Nødetatene er på vei til en trafikkulykke på E39 Hemnkjølen/Søvatnet i Heim.

En personbil har frontkollidert med en lastebil i en 80-sone. Totalt er fire kjøretøy involvert i to ulykker på stedet.

– En person er hardt skadd, opplyser operasjonsleder Håvard Høyem til NRK.

Føreren av personbilen sendes til St. Olavs hospital i Trondheim med luftambulanse.

Politiet fikk melding om ulykken klokken 16.30.

Ulykken har skjedd på E39 Hemnkjølen/Søvatnet i Heim.

To separate ulykker

Ytterligere to biler er involvert i en ulykke i nærheten av kollisjonen.

– Det kan tyde på at ulykke nummer to har skjedd som følge av oppbremsing for å unngå å komme inn i ulykke en, sier Høyem.

Personene i denne ulykken skal ha lettere til moderate skader, opplyser politiet.

Ulykkesgruppa til Statens vegvesen og politiets krimteknikere er på vei til stedet for å undersøke hva som kan ha skjedd.

LANG KØ: E39 Heim mellom Vinjeøra og Høgkjølen er stengt. Politiet tror det vil ta lang tid før den åpner igjen. Det er ingen omkjøringsmuligheter på stedet. Foto: John J. Storholt / NRK

Veien er stengt

E39 er stengt mellom Vinjeøra og Høgkjølen, og vil trolig forbli stengt i flere timer. Det er ikke omkjøringsmuligheter på stedet.

Veien skal være svært glatt.