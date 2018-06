En person er druknet i Gaula

Det skal være en dansk statsborger som har falt i elva i forbindelse med laksefiske. Det har pågått hjerte- og lungeredning på stedet.

Han er bekreftet død av en lege på stedet, bekrefter politiet.

Ulykken har skjedd i Gaula en kilometer sør for Rognes i Midtre Gauldal og ble meldt til politiet klokka 10.44 fredag.

– Det er mye som tyder på at han har fått et illebefinnende. Vitner har fortalt at han plutselig falt om i elva og de har dradt han på land og startet hjerte- og lungeredning før helsepersonell har overtatt, forteller operasjonsleder Randi Fagerholt ved Trøndelag politidistrikt.

Mannen ble erklært død klokka 11.33.