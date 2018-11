Mann døde i brann i Steinkjer

Nødetater rykket ut til brann i Kongens gate i sentrum av Steinkjer onsdag ettermiddag.

Hele andre etasje sto i flammer da politiet kom til stedet.

Det er kraftig røyk i området rundt bygården.

– Røykdykkere kom over en livløs person som ble tatt ut av bygningen, sier operasjonsleder Bjørn Handegard i Trøndelag politidistrikt.

Kort tid etter ble mannen bekreftet omkommet.

Flere personer bor i bygningen

En kvinne er sendt til sykehuset Levanger etter å ha pustet inn mye røyk.

Begge skal være bosatt i bygården, og befant seg i samme leilighet. Det skal ikke ha vært andre personer til stede i den aktuelle leiligheten.

Brannvesenet meldte i 18-tiden at de har kontroll på brannen i Steinkjer sentrum. Foto: Jørn Haudemann-Andersen / NRK

Det er tre boenheter i bygningen. En restaurant og en butikk holder til i første etasje.

Kirsten Olsen eier bygget. Hun var i Namsos da ei venninne ringte og fortalte om bygningen som sto i fyr.

– Det er helt uvirkelig. Dette huset har familien min hatt i alle år og vi er oppvokst her. Likevel må vi heller tenke på den omkomne mannen. Et bygg spiller ingen rolle i en slik sammenheng, sier Olsen.

Jarunee Høiås driver butikk i bygårdens første etasje. Moren og søsteren hennes befant seg i andre etasje da det begynte å brenne.

– Først så jeg brannbilen stoppe utenfor. Så løp jeg ut for å ringe mamma og søster som bor oppe. Jeg var redd for dem, og ba dem komme ned, sier Høiås.

Alle tre kom uskadd fra brannen, men Høiås frykter at butikken har fått store skader.

Har kontroll

Brannvesenet ba om tankbilstøtte fra Inderøy for å bistå i slukningsarbeidet. I tillegg fikk de hjelp av stigebil fra Levanger.

Klokken 17.34 meldte politiet at brannen hadde spredt seg til taket. I 18-tiden opplyste brannvesenet til NRK at det fremdeles brenner, men at de har kontroll.