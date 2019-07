Det var rundt klokken 19:00 fredag kveld at slangen ble oppdaget av to unge menn i Paul Fjermstads veg på Tyholt.

Grete Hopland kom kjørende med bil da hun ble stoppet av de to mennene slik at hun ikke skulle kjøre på den.

– Jeg fikk sjokk da jeg så hva som lå på bakken, forteller Hopland.

Mennene fortalte henne at de så en skjære som stod og hakket på slangen, og at de deretter ringte politiet for å varsle om funnet.

PÅ VILLE VEIER: Flere biler ble stående for å ikke kjøre på slangen. Foto: Mette Vollan / NRK

Slangen er nå levert hos Falck.

– Nå har den fått seg et fint hotellrom for natten her hos oss, og så skal vi undersøke hvor den hører hjemme i morgen, forteller Kay Christian Forbord.

HENTET: Slangen ble hentet av viltnemnda og levert videre til Falck. Foto: Mette Vollan / NRK

Ikke giftig

Slangen er av typen kornsnok og er ikke giftig, det bekrefter Dag Dolmen, zoolog og herpetolog ved NTNU Vitenskapsmuseet.

– Slike slanger er utbrytermestere. Jeg hadde en slik kornsnok på kontoret på mitt en gang, da stakk den av og ble funnet flere dager senere inne i ei bokhylle ved den varme radiatoren.

Han forteller at kornsnoken kan bli veldig tam og at den derfor er et populært kjæledyr.

– Du må helt til Nord-Amerika for å finne den vilt, sier Dolmen.

Slangen er naturlig brunere i fargen, og finnes ofte i maisåkere der de lever av mus.

– Jeg tror disse røde kornsnokene har en fargevariant som er blitt avlet fram, de blir mer populære med en sterkere farge.