En femtedel av Norge står uten eiere

Store deler av norske fjell, myr og skog i dag er registrert uten eier i det offentlige eiendomsregistret.

Geodata-ansvarlig i Statskog, Jan-Christer Torvik. Foto: Kjartan Trana / NRK

– Dette utgjør rundt 20 prosent av totalarealet av Fastlands-Norge. Hovedårsaken er at det inntil nylig har vært liten økonomisk interesse for landområdene. Og det har gjerne vært arv forbundet med arealene, med flere parter, sier geodata-ansvarlig i Statskog, Jan-Christer Torvik.

Krevende å skaffe oversikten

Torvik forklarer at dette er krevende å sette seg inn i og rette opp i. Nå er Statskog midt inne i et stort oppryddingsprosjekt og har gjennomgått disse landområdene.

Noe som har ført til at de til nå har sikret fem millioner dekar utmark til fellesland for staten.

– Dette arbeidet er ressurskrevende. Vi er 30 personer i Statskog som er direkte involvert i prosjektet, sier Torvik.

Det har så langt vært få konflikter knyttet til denne oppryddingen av norsk villmark.

Sikret fem millioner dekar utmark til fellesskapet

Administrerende direktør i Statskog, Gunnar Lien. Foto: Kjartan Trana / NRK

– For Statskog er det viktig å ha oversikt av egne eiendommer. Vi eier disse på vegne av fellesskapet. Gjennom jobben som nå er gjort har vi dokumentert eierskapet til fem millioner dekar, sier administrerende direktør i Statskog, Gunnar Lien.

Lien peker på at dette offentlig eiendomsregisteret brukes av mange, og at det er svært viktig at det er så oppdatert som mulig.

– For eksempel miljøvernmyndigheter, jegere og kommunene som lager arealplaner, sier Lien.