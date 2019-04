En av tre unge har ingen å snakke med om sex, kropp og følelser

NRK programmet Newton har i den nye serien «Kroppen» spurt ungdommer hvem de snakker med om kropp, sex og følelser.

Halvparten sier de snakker med vennene sine. Noen få sier de snakker med foreldre, helsesøster eller lærer. 1 av 3 snakker ikke med noen i det hele tatt.

– Lærerne snakker på en klein måte og da blir det kleint for oss også, sier Ida Tangvik Amundsen og Hedda Nordbø.

Åttendeklassingene i Trondheim snakker mye med hverandre, men ønsker seg bedre undervisning på skolen:

– Vi vil ha mer tid til å lære om kroppen vår. Da blir vi kanskje ikke så redd når noe skjer med oss, sier de.

Tydeligere undervisning

– Læreplanene har ikke vært gode nok. Derfor gjør vi dem bedre nå.

TROR PÅ NYE LÆREPLANER: Rikke Høistad Sjøberg er statssekretær i Kunnskapsdepartementet. Hun innrømmer at de gamle læreplanene ikke er gode nok. Foto: Marte Garmann / Regjeringen

Det sier Rikke Høistad Sjøberg, statssekretær i Kunnskapsdepartementet. Nye læreplaner i alle fag er på høring og vil gjelde fra høsten 2020.

– Vi får en del tilbakemeldinger på at ungdommer savner en god seksualundervisning. De har alltid flere spørsmål enn det de både tør og vil spørre lærerne om. Nå blir det kanskje litt lettere, tror hun.

I dag lærer elevene for eksempel om vold og seksuelle overgrep i samfunnsfag, mens de lærer kroppen og sex i naturfag.

– I forslag til nye lærerplaner har vi jobbet for at temaer knyttet til kropp og helse skal være godt tatt vare på. De nye læreplanene vil gi elevene bedre kunnskap om seksualitet, pubertet, grensesetting og de etiske sidene ved alt dette, sier statssekretæren.

Nye læreplaner for grunnskolen Ekspandér faktaboks 18. mars sendte Kunnskapsdepartementet over 40 læreplaner på høring. Høringsfristen er 18. juni.

Formålet med de nye læreplanene er å gjøre dem mer relevante for framtiden.

De nye læreplanene innføres trinnvis over tre år fra skolestart 2020.

1.-9. trinn og Vg1 tar i bruk de nye læreplanene høsten 2020. Deretter følger 10.trinn og Vg2 og til slutt Vg3 i 2022.

Læring gjennom lek og utforsking blir vektlagt mer i læreplanene for de yngste barna i skolen.

Flere fag blir mer praktiske og utforskende. Eksempelvis kunst og håndverk og naturfag. Kilde: Utdanningsdirektoratet og Regjeringen

Vil forberede elevene på det virkelige liv

Naturfagslærer på Hoeggen skole i Trondheim, Ida Sofie Johansen, har sett de nye læreplanene.

VIL REALITETSORIENTERE UNGDOM: Ida Sofie Johansen er naturfagslærer på Hoeggen skole i Trondheim. Hun håper nye læreplaner vil gjøre elever klokere. Foto: Privat

– Nå blir alle mer ansvarliggjort på tvers av fag gjennom temaet «Folkehelse og livsmestring», forteller Johansen.

Hun ser for seg at lærerne kan samarbeide bedre og lage et felles opplegg for elevene.

Hun legger til at de tar opp ting uten at det nødvendigvis er målrettet undervisning.

– Kommer det opp et spørsmål midt i en time så må vi ta tak i det med en gang. I disse «Paradise Hotel» og «Ex on the beach»-tider prøver vi å oppdatere oss på det som skjer. Vi vil gjerne fortelle dem hvordan ting fungerer i det virkelige liv, sier hun.

Sex i «uke 6»

Hoeggen skole har allerede tatt grep. I 2016 innførte de «uke 6» for niendeklassingene. Da snakker de om alt rundt følelser, kropp, porno, ulik seksuell orientering, grenser og sex.

Nå vil de vurdere om de skal starte enda tidligere med dette:

– Vi ønsker jo å møte elevene der de er, så dette kan jo være noe som er interessant for elevene allerede i åttende, sier naturfagslærer Johansen.