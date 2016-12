En ambulanse med pasient har kjørt av veien

Mellom Steinkjer og Snåsa ved Valløya har en ambulanse kjørt i grøfta.

Fire personer er involvert. Bergingsbil har nå ankommet stedet og ambulansen holder på å bli berget.

Fire personer satt i ambulansen som veltet utenfor Steinkjer. Foto: Karl Jørgen Marthinsen

En av personene var en pasient, vedkommendes sykdomsbilde er uforandret etter veltet, men pasienten har fortsatt pleiebehov og er fraktet til Sykehuset i Levanger.

De tre andre var ambulansemedarbeidere, de skal være tilsynelatende uskadd.

– Vi fikk melding om at en ambulanse hadde veltet rundt halv åtte. Det skal gå ha gått bra med alle i bilen, sier operasjonsleder Ole Tuset.

Årsaken til veltet var slapsete vei og dårlig føre. Det skal ha vært mye snø og skare.

– Vi skal følge opp saken litt videre, sier Tuset.

Hastighet var tilpasset forholdene

Kommunikasjonssjef i Helse Nord-Trøndelag, Svein Karlsen opplyser at mannskapet umiddelbart varslet akuttmedisinsk kommunikasjonssentral som sendte ny ambulanse fra Steinkjer.

Ledere fra Helse Nord-Trøndelag har vært på ulykkesstedet og sikret ambulansen.

– Vi i Helse Nord-Trøndelag er først og fremst glad for at ingen ble skadet i uhellet. Vårt mannskap har forklart at det var krevende kjøreforhold på stedet. Cirka syv centimeter snø og is, delvis issørpe. Selv om ambulansene var ute på et hasteoppdrag var hastigheten avpasset kjøreforholdene.

Det vil bli satt inn reserveambulanse i Snåsa.

– Både pasient og mannskaper blir ivaretatt av våre fagmannskaper og vil bli fulgt tett opp utover dagen og de nærmeste dagene. Ulykken vil bli gjennomgått av de involverte.