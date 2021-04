Elsykkel-batteri eksploderte og tok fyr i leilighet

Hendelsen skjedde midt på natta i Stjørdal onsdag.

– Melder våknet av et smell og så at elsykkelen sto i full fyr i forbindelse med lading.

Det sier operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt, Kirsten Bergstrøm.

Brant godt

Mannen i leilighet var heldigvis snarrådig.

– Eieren tok batteriet ut av huset og det ble slukket utendørs, sier Geir Ove Fossli som er alarmoperatør i brannvesenet.

Da brannvesenet kom fram, hadde mannen fått fraktet det brennende batteriet til plenen utenfor leiligheten.

– Brannvesenet fylte en trillebår med vann og la batteriet i den.

Mannen skal ikke ha blitt skadet. Leiligheten skal heller ikke ha store skader.

Andre brann på kort tid

Det er den andre brannen i et elsykkelbatteri på kort tid i Trøndelag.

I starten av april fortalte NRK historien om Harald Lorentzen som fikk boligen totalskadet etter en brann i et elbatteri.

– Som lyn fra klar himmel så smeller det som et kanonskudd. Flammer skjøt ut og jeg tenkte herlighet, jeg må få stoppet det, fortalte Lorentzen til NRK.

Også denne gangen starta brannen under lading.

Politiet har forsøkt å finne ut om det var noe feil med batteriet, laderen eller om det var noe annet som forårsaket brannen. Men utstyret var for utbrent til å kunne gi noe sikkert svar.

MISTET HUSET: Huset til Harald Lorentzen ble totalskadet da elsykkel-batteriet tok fyr under lading. Han ble også skadet da han prøvde å slukke brannen. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Mange skremte syklister

De dramatiske bildene av det utbrente huset til Harald har skremt mange elsyklister.

– Vi har hatt en del bekymrede kunder innom. De lurer på om det er farlig å lade sykkelen sin, sier Bjørn Vindvik som er daglig leder ved Hank Sport i Trondheim.

Han merker også at folk som skal kjøpe ny sykkel har mange spørsmål knyttet til lading.

– Så lenge man følger produsenten sine anvisninger om hvordan man skal lade batteriet på elsykkelen, så er det normalt helt trygt.

MANGE SPØRSMÅL: Daglig leder ved Hank Sport i Trondheim, Bjørn Vindvik opplever at mange stiller spørsmål om hvordan de skal lade batteriet på sykkelen sin. Foto: Morten Karlsen / NRK

Kontrollert lading

Vindvik understreker at det likevel er ting man kan gjøre for å være enda tryggere.

– Sørg for å lade i plussgrader og på et sted der det er en røykvarsler. Ikke lad på natta, ta av laderen da. Det tar bare et par – tre timer å lade batteriet til maks. For å være helt trygg kan man også lade i peisen.

Avdelingsdirektør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Johan Marius Ly, har også tidligere uttalt seg til NRK om viktigheten av å lade batteriene på riktig måte.

– Det er viktig at ladingen foregår så kontrollert som mulig. Man bør også bruke de ladeapparatene som følger med produkter man kjøper, sier Ly.

I 2018 var det tolv branner knyttet til elsykler og elsparkesykler i Norge.