Supportere fyller kirker, kinoer og puber

På grunn av koronasituasjonen er det ikke tillatt å samle flere enn 200 personer. Dermed blir seriestarten, som så mye annet i år, langt fra normal.

Fem eliteseriekamper skal spilles tirsdag kveld, blant annet på Lerkendal stadion. Når Rosenborg får besøk av Kristiansund, vil altså tribunene være så godt som tomme.

Men fire kilometer unna, i tapperiet hos E.C. Dahls bryggeri, vil antall besøkende kunne komme opp i det dobbelte.

Der har ansatte gjort klart med storskjermer – og storinnrykk av 380 personer fordelt på to arrangementer, i hvert sitt rom.

– Vi føler oss godt forberedt, fastslår arrangementsansvarlig Anne Grethe Aune.

Stenger rett etter kampen for å unngå fyllefest

Det ene rommet er allerede fullbooket med 190 personer. Knapt 100 har meldt sin ankomst i det andre rommet fem timer før avspark.

– Hvert arrangement har egen bar, egne toaletter og egen inngang med sprit i døra, sier Aune. (håndsprit journ.anm.)

TILTAK: Anne Grethe Aune forteller at de har lagt til rette for god avstand, flere hygienestasjoner og godt vakthold. Foto: Stein Roar Leite / NRK

Hun mener godt vakthold er noe av det viktigste for at arrangementet skal gå smittevernmessig godt for seg. Spesielt fordi alkohol som kjent kan gå utover dømmekraft og intimsone.

– Vaktene skal til enhver tid streife rundt og passe på at folk holder avstand i køer og ved bord. Dessuten stenger vi rett etter kampen. Med det håper, og tror vi, at vi slipper unna de verste forglemmelsene, sier Aune.

FØRSTE ELITESERIEKAMP: Kristoffer Zachariassen er Rosenborgs nye håp. Men når han spiller den første eliteseriekampen for klubben, blir det for tomme tribuner. Her under trening mandag. Foto: Johannes Børstad / NRK

Tidlig stenging skaper utfordringer

Politiet i Trondheim melder om mer ordensproblematikk de siste dagene, både i helga og i hverdagene.

– Det har nok med godværet å gjøre, og med at folk har et savn etter å gå ut og kose seg, sier Torkjel Rendal, seksjonsleder for forebyggende og patrulje ved Sentrum politistasjon i Trondheim.

Han vil ikke spekulere i om seriestarten vil føre til enda mer bråk og økt smittefare. Men han har gjort seg en erfaring den siste tiden:

Når utesteder stenger tidligere enn normalt, som E.C. Dahls planlegger i forbindelse med sine fotballarrangementer, fortsetter festingen gjerne på private adresser.

PÅMINNELSE: Torkjel Rendal oppfatter at utesteder og puber tar smittevernreglene på største alvor. Han minner festgjengene om å ta hensyn, både til smittevern og naboer. Foto: Morten Andersen / NRK

– Vi må mer eller mindre kjøre fra sted til sted for å dempe festligheter. Det er feststøy og høy musikk det går i. Det er fint om publikum kan dempe seg av hensyn til andre – og at de unngår å samles for mange og for tett. Det er fortsatt en offentlig dugnad, fastslår Rendal.

Fotball-kino i Bergen – kirke-fotball i Sarpsborg

I Bergen har de rigget til fotballkamper inne i mørket, i kinosalen.

Brann spiller første seriekamp borte mot Haugesund onsdag. Både borte- og hjemmekamper skal vises på lerretet, foreløpig i to saler med plass til 200 personer i hver.

– Så får vi se hvor stor interessen blir, og om vi skal prøve å utvide med flere saler, sier markedsdirektør i Brann, Therese Rygg.

– Er dette en avtale som gjelder hele sesongen?

– I utgangspunktet ja, men det er vanskelig å planlegge så veldig langt framover akkurat nå, sier Rygg.

Tune menighet i Sarpsborg har tatt initativ til å vise Sarpsborgs kamp mot Vålerenga i Tune kirke.

Prosjektorer skal vise kampen på to av kirkeveggene. 160 supportere får plass, og plassene ble booket nesten med det samme de ble annonsert.

– Det var en idé som bare dukket opp, og vi kontaktet Sarpsborg 08 for å få rettighetene. Tune kirke er stor og har god plass. Derfor var det naturlig at vi lanserte dette tilbudet, sier sokneprest Lisbeth Heie Kristensen.

Dette blir en av få ganger det blir tilbudt fotballoverføring til en norsk kirke – hvis ikke den første. Tilbudet har også skapt debatt, og prest Morten Høst har vært blant kritikerne i lokalavisen Sarpsborg Arbeiderblad.

Begrenser antall gjester

Noen mil lenger nord tar Stabæk imot Mjøndalen hjemme på Nadderud.

Men politiet i Oslo tar ingen spesielle forholdsregler i forbindelse med kampene. Ved operasjonssentralen får NRK opplyst at politiet vil oppsøke store folkemengder om de får meldinger om det, men at de ikke vil lete etter dem.

Når det gjelder puber og barer, regner politiet med at eierne følger reglene.

På Vålerengas stamsted, Bohemen, har de normalt plass til 200. Men ikke nå.

– Vi har plass til 70 gjester innenfor retningslinjene, og det er det vi slipper inn, sier daglig leder Stephan Konupek.

– Men interessen har vært veldig stor, og det er fullbooket for lenge siden, legger han til.