Elise (18) og Dorthe (15) hadde akkurat tatt en dukkert – så kom haien

Første feriedag på den spanske feriefavoritten ble av det litt dramatiske slaget for Solfrid Hovdal fra Trondheim og døtrene Elise Mjøen (18) og Dorthe Mjøen (15).

– Etter at vi hadde spist lunsj i går (søndag), tok døtrene mine et bad. Det gikk ikke mer enn et minutt etter at de hadde kommet opp igjen før eldstedattera ropte at hun trodde hun så hai, forteller Solfrid Hovdal.

Familien var på stranden Can Pastilla utenfor Palma da en hai plutselig bestemte seg for å svømme inn til strandkanten.

Solfrid Hovdal fra Trondheim og døtrene Dorthe Mjøen (15) og Elise Mjøen (18) fikk se hai på nært hold. Foto: Privat

– Vi hadde fått med oss at det var observert hai ikke så langt unna dagen før. Vi spøkte litt med det, at vi måtte holde øyne og ører åpne og ta korte bad, sier Hovdal.

To – tre meter fra land

Spøken ble fort til alvor.

Hovdal forteller at haien, en blåhai, svømte parallelt med strandkanten, bare to–tre meter fra land.

– Den virket ikke aggressiv, men det er klart det oppleves litt skummelt når et så stort dyr kommer svømmende. Badevakta ble obs på det som skjedde og kalte folk opp fra sjøen. Folk skyndte seg på land, og det var mange som samlet seg for å se på haien. En eldre dame fikk ikke med seg det som skjedde, men vi fikk ropt og jobbet henne inn til land, sier Hovdal.

– Føltes litt dramatisk

Etter at haien hadde svømt langs strandkanten en stund, skiftet den retning og satte ifølge Hovdal kursen rett mot et eldre ektepar som var et stykke ut i sjøen.

– Det føltes litt dramatisk. Alle ropte at de måtte komme seg opp. Haien svømte heldigvis bare rett forbi dem og fortsatte utover, sier hun når NRK snakker med henne mandag formiddag.

– Jeg har lest at haien er tatt nå, sier hun.

– Nok nå

Hovdal og døtrene skal feriere på Mallorca i én uke, og håper at resten av feriedagene blir fritt for hai.

– Nå har vi sett hai både i akvarium og på stranda. Det holder nå, ler Solfrid Hovdal.

Professor i biologi ved Universitetet i Oslo, Asbjørn Vøllestad, sier til Dagbladet at det er svært sjelden blåhai angriper mennesker, og at det er sjelden at den jakter på mat nær land. Han forteller også at blåhai ikke er en uvanlig art, og at den beveger seg over store områder.