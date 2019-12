NRK møter elevene på skolen etter at politiet har pågrepet en tidligere elev for trusler. Mannen dukket opp på skolen i militært antrekk og bar på en kniv. Han er nå siktet for trusler mot skolen og er nå i politiets varetekt.

– Nå vet vi jo at situasjonen er under kontroll. Vi så jo fra klasserommet at han ble pågrepet, men før det var vi jo litt redde. Vi tenkte på at det er en person på skolen her som muligens har tanken om å gjøre andre skade, sier elev Christoffer Nicolay Becker til NRK.

– Når sånne ting skjer i USA blir skolen stengt ned med en gang. Der er de drilla på det, men det virker ikke som de vet hva de skal gjøre når sånt skjer her.

– Ingen lærere pratet med oss

Becker og kameraten Kristoffer Tosbakken er opprørt over dårlig informasjon.

– Vi ble jo først og fremst litt forbanna. Vi så først en video av at noen på skolen lada et magasin, og vi ser at politiet er her – men vi fikk ikke noe informasjon. Ingen lærere har pratet med oss.

– Like før vi fikk tilsendt videoen var det mange som reagerte på at det var politi og ambulanse med blålys her. Folk reagerte, og læreren vår ble ganske stressa, sier Kristoffer Tosbakken.

Lærer varslet skoleledelsen

Rektor ved skolen, Marit Flak Stovner, forteller at skolen fikk melding om hendelsen rundt klokka 10.30.

– Vi fikk melding via en lærer som hadde fått beskjed fra en elev som hadde mottatt en snap med en film som han kom og viste oss. Den fant vi så alvorlig at vi tok kontakt med politiet, sier Stovner til NRK.

Skolens rutiner tilsier at de skal ta kontakt med politiet hvis de opplever slike hendelser. Hun forteller at politiet kom raskt til skolen i sivil og tok seg av situasjonen.

– Vi ringte og varslet om videoen. Så er rutinene videre at når politiet kommer hit, så er det de som håndterer saken. Da starter vi med å varsle ansatte og elever på huset. Vi må også varsle foresatte. Selvsagt varsler vi også til skoleeier slik at de er klar over situasjonen på skolen, forklarer rektoren.

Her pågripes mann utenfor skolen. Du trenger javascript for å se video. Her pågripes mann utenfor skolen.

Vil gjennomgå rutiner

Hun sier at elevene kan ha fått beskjed på litt ulike tidspunkt, også fordi det var matpause på skolen. At enkelte elever kritiserer ledelsen for manglende informasjon, tar hun til etterretning.

– Vi må gjennomgå rutinene våre og gjøre det bedre neste gang, sier rektoren.

– Med en gang vi kontaktet politiet er det de som håndterer saken. Det var ikke en slik situasjon at det var grunn til evakuering, forklarer hun.

– Ut ifra de rådene vi fikk og det samarbeidet vi har med politiet ble dette håndtert på en grei måte. Men det er klart at informasjon er viktig, så det må vi ta til oss til neste gang

Nå jobber skolen med å informere til alle som skal ha beskjed.

– Om noen føler behov for å snakke med noen, både elever, ansatte og foresatte, må de ta kontakt. Vi har et apparat for å ta vare på dem.

Ungdom legger patroner i magasin. Du trenger javascript for å se video. Ungdom legger patroner i magasin.

Har holdt beredskapsøvelse

Assisterende rektor ved skolen, Oddgeir Drevdal, sier skolen annenhvert år holder beredskapsøvelser hvor de øver på kriser som kan oppstå ved skolen.

– Men vi øver ikke med elever. Det har med copycat-effekten å gjøre, sier Drevdal.