– Det blir ganske slitsomt. Du merker på turen hjem at folk sovner på bussen, sier Eva Lopez Gundersen.

Hun går i 9. klasse ved Grong barne- og ungdomsskole. I nesten alle år som elev ved skolen, har hun manglet basseng i kommunen sin.

I tre år hadde hun ikke svømmeundervisning i det hele tatt. De siste årene, har hun kjørt buss til enten nabokommunen Namsos eller Namsskogan. En tur som tar cirka to timer tur-retur.

Samler svømmetimene

Siden de må kjøre buss, blir de 12 pålagte timene fordelt over fire turer i løpet av året.

– Det er litt tungt. Først sitter man i buss hele dagen, så skal vi plutselig i bassenget. Det blir tungt for kroppen og du kjenner det ganske godt, sier Mathias Kaldahl som også går i 9. klasse.

Han liker ikke turene til nabokommunene.

– Det er bortkastet. Det hadde vært bedre med basseng i Grong.

Og svømmebasseng skal det også bli.

DÅRLIG STANDARD: Det gamle bassenget i Grong ble til slutt ubrukelig. Derfor må elevene dra til nabokommunene for å få svømmeundervisning. Foto: Grong kommune

Bruker 43 millioner på nytt basseng

For nå skal kommunen bygg nytt basseng, som skal gå ferdig i 2022.

– Det har en prislapp på 43 millioner kroner, så det er en betydelig investering, sier ordfører Borgny Kjølstad Grande.

Svømmelærer i Grong, Ole Jørstad Kristiansen, mener nytt basseng betyr veldig mye. Han mener dagens situasjonen har vært lang fra tilfredsstillende.

– Det blir lite effektivt og det blir så få ganger. Selv om vi kjører dit, så kan vi ikke være mange timer i vannet. Elevene blir kjempeslitne.

Med den populære lakseelva Namsen som renner gjennom kommunen, i tillegg til andre badeplasser, mener læreren det alltid må prioriteres god svømmeundervisning. Dagens situasjon, har ikke vært god nok for læreren.

– Vi følger kanskje læreplanen, men ikke noe mer enn det.

GLEDER SEG: Svømmelærer i Grong, Ole Jørstad Kristiansen, får ikke noe understreket nok hvor viktig svømmeundervisning er. Nå gleder han seg til det nye bassenget står klart. Foto: Tariq Alisubh / NRK

Mener mange svømmeanlegg lever på lånt tid

Norges Svømmeforbund har god oversikt i hele landet hvordan tilgangen på basseng er. De mener noen steder i landet har god dekning, men at situasjonen er veldig ulik.

– I Oslo er det en skrikende mangel på anlegg sammenliknet med folketallet, mens det i Troms og Finnmark og Innlandet kan være for store avstander, sier Erlend Alstad.

Han er anleggskonsulent i Norges Svømmeforbund. Alstad sier befolkningsøkning i tillegg til færre anlegg enn tidligere, gjør situasjonen langt fra god nok.

– Norske svømmeanlegg er i gjennomsnitt over førti år gamle, og mange av dem lever på lånt tid, skriver Alstad i en e-post til NRK.

Løft for bygda

I Grong kan elevene snart slippe bussturene. Det ser de fram til.

– Nå kan vi kanskje ha treninger hver uke fra høsten og fram til våren, sier Lopez Gundersen.

Mathias Kaldahl tror også at det blir et kjempeløft for bygda.

– Endelig får vi bassenget tilbake i Grong, og det blir veldig godt. Ikke bare for oss, men også for de eldre og de som er yngre enn oss, sier Kaldahl.