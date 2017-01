Elever fikk hefte fra Scientologikirken med seg hjem

– Dette er første gang vi hører om at en skole i Norge benytter seg av dette heftet i undervisningen i KRLE-faget. Det sier jurist i Utdanningsdirektoratet, Hilde Austad, til NRK Trøndelag.

Brukte heftet i etikkundervisningen

«Veien til lykke» er skrevet av L. Ron Hubbard. Han grunnla Scientologikirken i 1954. Heftet er utgitt i 1980 av «The Way to Happiness», en stiftelse knyttet til Scientologikirken.

På hjemmesiden blir heftet omtalt som «En veiviser til et bedre liv, basert på sunn fornuft» og inneholder 21 leveregler.

Læreren ved barne- og ungdomsskolen i Trøndelag brukte heftet i etikkundervisningen for elever fra 11 til 13 år. Det ble også vist en film fra stiftelsen som utdypet innholdet i heftet, får NRK Trøndelag opplyst. Rektoren ved skolen vil ikke la seg intervjue og henviser til oppvekstsjefen i kommunen.

– I ettertid ser vi at dette kunne oppfattes feil

– Meningen var å gi eksempler på ulike måter å tenke etikk i forskjellige religiøse og ikke-religiøse samfunn, sier oppvekstsjefen til NRK.

– Jeg vet at klassen fikk vite at forfatteren av heftet er grunnleggeren av Scientologikirken. Men om det har vært gjort grundig nok og presisert at mange oppfatter organisasjonen som svært omstridt, vet jeg ikke. I ettertid ser vi at dette kunne oppfattes feil og det blir ikke delt ut flere hefter.

– Men hvorfor trenger skolen materiell fra Scientologikirken for å undervise i etikk?

– Det er jo mange religioner, tro- og livssynssamfunn som er kontroversielle, svarer oppvekstsjefen.

I mange år har Scientologikirken blitt sterkt kritisert for metodene de bruker. En dokumentar fra 2015 startet en ny diskusjon.

– Vil ikke ha Bibelen eller Koranen i skolesekken

Faren til en av dem som fikk med seg «Veien til lykke» med seg hjem fra skolen, vet heller ikke hvordan klassen fikk presentert opplegget.

– Jeg hadde en lang prat med datteren min for å finne ut hvordan dette ble presentert i timen. Men det er grenser for hvor mye en 11-åring kan forstå.

– Jeg vil ikke at min datter verken skal få Bibelen, Koranen eller et slikt hefte med seg hjem fra skolen, sier faren som er fornøyd med hvordan rektor håndterte saken da foreldrene tok kontakt.

Læreplanen i KRLE-faget

Det er Utdanningsdirektoratet har ansvaret for utviklingen av barnehage, grunnskole og videregående opplæring. Læreplanen i KRLE-faget forteller hva elevene skal lære på de forskjellige klassetrinnene:

Hilde Austad er jurist i Utdanningsdirektoratet. Foto: HANS VOLD HUSUM

– Lærerne står fritt til å bruke mange forskjellige kilder som støtte og eksempler i etikkundervisningen.

– Å bruke materiell fra for eksempel Scientologikirken kan være krevende om læreren ikke forklarer premissene og bakgrunnen. Det sier jurist Hilde Austad i direktoratet. Hun mener også at 11-åringer kan være for umodne til å se sammenhenger.

Scientologikirken er heller ikke nevnt spesielt i læreplanen til forskjell fra for eksempel Bahá'í-religionen, Jehovas vitner og Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige.

– Dette er ikke religiøst

Ifølge Scientologikirken gir den praktiske løsninger på livets problemer, og skal lede mennesket til å forstå dets egne sanne, og åndelige natur.

Informasjonssjef i Scientologikirkens europeiske hovedkvarter i København, Anette Refstrup, sier til NRK Trøndelag at «Veien til Lykke»-bokens leveregler er noe de fleste vil være helt enige i.

– «Veien til lykke»-programmet er ikke religiøst eller forkynnende. Det er en guide til hvordan man bør oppføre seg overfor seg selv og andre. Som mange – også ikke-scientologer – har stor glede av å bruke. Det er ikke noe å bli forskrekket over, tvert om, sier Refstrup som ikke vet om flere skoler i Norge har bestilt det gratis klassesettet.