Eldgammelt søppel tøt frem rundt hushjørnene i boligfelt – ingen vet hvem som er ansvarlig

Blant jord og grus kom store mengder husholdningsavfall til syne.

– Jeg visste ikke engang at det har vært en søppelplass her tidligere, sier leder i sameiet Geilan Sør, Marthe M. Maalø.

Avfallet er trolig fra 1970-tallet. Men det kan være over 60 år gammelt. På 50-tallet etablerte nemlig Orkdal kommune en søppelplass der det i dag er boligområde. Maalø forteller at flere av naboene hennes visste om avfallsdeponiet.

– Men alle levde i god tro om at området selvsagt var rensket før husene ble bygget. Vi er alle like sjokkerte og forundret.

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Frykter metangass

Sameiet består av 16 boenheter fordelt på fire hus. Avfallet som ble gravd frem tidligere i høst ligger mellom to av husene. Så fort det ble oppdaget, stoppet entreprenøren arbeidet med å reparere kloakkledningen.

– Nå lurer vi selvsagt på om det er mer søppel i området, og om det forårsaker gass. I tillegg tenker vi selvsagt på om dette har noe å si for markedsverdien av boligene, sier Maalø.

Kommunen jobber for å komme til bunns i saken. Per nå vet de ikke hvem som skal ta regningen for fjerningen av det gamle avfallet.

De vet at det var en kommunal søppelplass i området tidligere. Men de finner lite dokumentasjon om den i skriftlige kilder. Det er flybilder som forteller kommunen at deponiet eksisterte fra 50- til 70-tallet.

HVEM ER ANSVARLIG? Det begravde avfallet stammer fra en kommunal søppelplass som var i drift fra cirka 1950 til 1970. Orkdal kommune vet ikke hvem som nå skal ta ansvar for at området ikke ble rensket før husene ble bygget. Foto: Privat

Ingen krav om å fjerne søppelet

– Vi har grunn til å tro at det er ryddet akkurat der husene står i hvert fall, sier Ingrid Voll, plan- og forvaltningssjef i Orkdal kommune.

Orkdal kommune har vært i kontakt med entreprenørene som bygde husene og utførte gravearbeidet på 90-tallet. De kan ikke se at det er stilt krav om at avfallet skulle fjernes før husene ble bygget. Det står heller ingenting i forvaltningsplanen om at området har vært brukt som søppeldeponi.

– Merksnodig, sier Voll.

Samtidig påpeker hun at det tidligere ikke var like strenge krav i byggesaker som nå.

Fra et gammelt søppeldeponi i Skedsmo i Akershus viste det seg at ikke bare husholdningsavfall var kastet. Industriavfall og slam bidro til at giftige gasser sev inn i boliger.

Voll sier det var husholdningsavfall som ble fraktet til deponiet i Orkdal de siste driftsårene. Men hun kan ikke utelukke at også annet avfall ble dumpet der.

Nå skal kommunen hyre inn fagfolk som skal ta gassmålinger.

KRATER: Flere lastebillass med grus og jord ispedd gammelt søppel er fraktet vekk fra sameiet Geilan Sør. Beboerne frykter at enda mer avfall skjuler seg på tomten. Foto: Kirsti Kringstad / NRK

Spent på hvem som har ansvaret

Området mellom husene i Geilan er rensket. Flere lastebillass med gammelt søppel er fraktet til godkjent deponi. Krateret fylles snart med ren masse.

Sameieleder Marthe M. Maalø håper området snart friskmeldes.

Samtidig er hun spent på hvem som skal ta ansvar. Sameiet har spurt kommunen om hvem som skal betale for rensking og transport.

– Vi er fornøyde med arbeidet forsikringsselskapet har gjort. De skal ta en stor del av regningen, men ikke alt. Det hviler en tyngde på sameiet nå.

Kommunen forstår bekymringen til beboerne, men har ikke endelig besluttet om de skal dekke kostnadene.

– Alt er fortsatt under vurdering, sier Voll.