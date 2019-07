– Mannen min bøyde seg ned for å plukke det opp, da så jeg at det beveget seg og ropte at han ikke skulle røre det, sier Aud Elin Saugestad.

«Tauet» viste seg å være tusenvis av bitte små, blå ormer.

Mannen Oskar rakk å røre en del av ormene, men da gikk rekken bare i oppløsning.

Ikke sett noe lignende

Paret bor i Overhalla kommune i Trøndelag, og går ofte tur langs veien der de fant dette snodige fenomenet.

– Jeg har aldri sett noe slikt før, og trenger ikke se det flere ganger heller, sier Aud Elin.

Hun forteller at hun ble veldig fascinert av den blå fargen, men at det ikke var en positiv fascinasjon.

SÅ UT SOM ET TAU: Hærormene på vandring over veien. Foto: Aud Elin Saugestad

– Det var jo et skue, men det ble litt for ekkelt til at det ble et artig skue.

Hærorm

Når mygglarvene fra typen hærmygg flokker sammen på denne måten, kalles fenomenet for hærorm.

Frode Ødegaard er førsteamanuensis ved NTNU Vitenskapsmuseet, og han forteller at det sjeldent kommer inn observasjoner om dette.

– Det er lite kunnskap om dette, først og fremst fordi det er et sjeldent fenomen, men også fordi det er insekter som er veldig lite studert, sier Ødegaard.

NRK skrev om en observasjon for to år siden, også dette i Trøndelag.

Hærmygg, eller sørgemygg, er en anonym type mygg som ikke stikker. I Norge fins det bare én type som oppfører seg på denne måten.

– At de flokker seg sammen er et kjent fenomen i biologien, en type flokkadferd for å unngå å bli spist.

LITE FORSKNING: Førsteamanuensis Frode Ødegaard forteller at det er forsket lite på disse insektene. Foto: Bjørn Steinar Gundersen / NRK

Fluelarver og mygglarver står i stor fare for å tørke ut, nettopp derfor er det en fordel for dem å være sentralt i flokken og søke mot midten for å opprettholde fuktigheten.

– Sist vi skrev om hærorm viser videoen brune larver, kan dette være en annen type siden de er blå?

– Det er mulig fargen kan variere, men om dette var en annen art hadde jo det vært veldig spennende, sier Ødegaard.

Klarer seg uten

Ifølge Folkehelseinstituttet har det vært knyttet mye overtro til disse vandringene. Man trodde før at de varslet krig eller dårlige tider.

Overtro eller ikke, Aud Elin og mannen Oskar har ikke noe behov for å treffe på dette fenomenet igjen.

– Mannen min syntes det var skikkelig ekkelt, og han jobber i et skadedyrfirma, ler hun.

Etter oppdagelsen gikk de begge hjem og dusjet.

– Jeg begynner å klø bare jeg snakker om det!