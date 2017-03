Ektemann (27) siktes for drapsforsøk

27-åringen ble pågrepet i Levanger onsdag kveld etter at han selv ringte inn til AMK om at kona hans var skadd. Han ble da pågrepet og siktet for kroppsskade.

– Utvidelsen av siktelsen er basert på opplysninger som er kommet frem under etterforskningen, skriver politiadvokat Amund Sand i ei pressemelding fra politiet.

Tilstanden til den 20 år gamle kvinnen skal være kritisk, men stabil. Mannen fremstilles for Inntrøndelag tingrett fredag klokken 13.

– Det vil bli bedt om fire ukers varetektsfengsling, to av de med brev- og besøksforbud og medieforbud, skriver Sand.

Begge er av afrikansk opprinnelse. Mannen har vært i Norge i tre år, mens kvinnen kom til Levanger for bare åtte dager siden etter å ha søkt om familiegjenforening.

Politiadvokat Amund Sand og lensmann i Levanger, Anne B. Ulvin, under en pressekonferanse torsdag. Foto: Eivind Aabakken/NRK

Var rolig og fattet

Mannens forsvarer, Trond Peder Nilsen, forteller at han ikke har snakket med sin klient om den utvidede siktelsen ennå.

– Jeg har nok en del motforestillinger, men jeg har ikke snakket med min klient om at det foreligger en utvidet siktelse. Jeg har heller ikke fått den utvidede siktelsen formelt, sier Nilsen.

Han forteller at mannen var rolig og fattet da de snakket sammen torsdag.

– Om han har tatt innover seg hva som er situasjonen vet jeg ikke. Situasjonen er litt uavklart, så hva han har av tanker og forhåpninger kan jeg ikke svare på.

Trond Peder Nilsen er mannens forsvarer. Foto: Frank Almås / NRK

– Hva er det som er uavklart?

– Hennes situasjon er uavklart. Hun ligger på sykehus og hva som blir utfallet for hennes vedkommende har i hvert fall ikke jeg oversikt over. Jeg ble orientert i går om at tilstanden var alvorlig, men stabil, sier Nilsen til NRK.

– Tok kvelertak på kona

Mannen var i avhør med politiet torsdag ettermiddag, og ifølge Nilsen skjedde volden etter et sinneutbrudd.

– Han sier at han tok kvelertak på kona, og at han var utenfor seg selv i denne situasjonen. Han ble så sint at han ikke husker hva som skjedde videre, sier Nilsen til Trønder-Avisa.

Politiet vil holde en pressekonferanse om saken i Steinkjer klokka 15.00 i dag.

NRK har prøvd å komme i kontakt med politiadvokat Amund Sand, men han ønsker ikke å kommentere saken ytterligere før fengslingsmøtet.

Saken oppdateres.