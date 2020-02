Trondheim venter på ekstremværets høyeste topp

«Elsa» herjet i sør i Norge mandag. Tirsdag beveger hun seg nordover, og det er først og fremst høy vannstand hun bringer med seg – med god hjelp fra månen. Mer om det lenger ned i artikkelen.

Meteorologisk institutt melder «ekstremt høy vannstand» fra Stad i Møre og Romsdal til Rørvik i Trøndelag.

I Trondheim vil vannet være på det høyeste, 395 centimeter, klokken 13.09.

Til sammenligning var den høyeste vannstanden målt mandag, i Måløy, på 286 centimeter.

Toppen regnes én time før og én time etter det høyeste nivået. Det er altså ventet å bli nokså spektakulært i Trondheim mellom klokken 12 og 14.

Redd for skader på bygninger

Trondheim havn er stengt på grunn av vannmengdene som er ventet. Havneinspektør Anita Johansen frykter at vann vil trenge inn i bygninger.

VÅTT: Trondheim havn satte opp sperringer i god tid før flomtoppen. Ifølge Trondheim havn har denne bilen parkert før området ble avsperret.

Vannstanden var høy langs kysten av Trøndelag også mandag. Da slet Trondheim havn med at biler sto på parkeringsplasser som utover dagen minte mer og mer om svømmebasseng.

Det gikk verst utover bileierne selv, som måtte vasse ut for å redde bilene sine, og øse ut saltvann med tilitersbøtter.

Tirsdag er piren helt stengt.

– Vi har hyret inn Securitas-vakter som skal være sammen med oss og påse at ingen kjører utpå, sier Anita Johansen, havneinspektør i Trondheim havn.

Tirsdag morgen i 07.30-tiden var det cirka ti centimeter med vann hvor det vanligvis er tørt. Vannet er i ferd med å stige.

I Ålesund blir det høyeste nivået like etter klokken 12. Prognosen er 289 centimeter over sjøkartnull, men det blir trolig noe lavere enn dette.

Ivar Breivik i Ålesund driver en bar og en restaurant i sentrum. Natt til tirsdag trengte vann seg inn begge steder. Han forventer det samme tirsdag, når vannstanden når en ny topp.

Det ble en våt sykkeltur på denne mannen i Kristiansund sentrum tirsdag ettermiddag. Slik så det ut i Ålesund like før flomtoppen klokken 12.00. Barnehagebarn ser på floa i Ulsteinvik. Foto: Arne Flatin Vannet stiger over kaia i Kristiansund.

– Vi var ganske fortvilet. I natt, da floa var på det høyeste, så vi at strålene sto rett ut av trappene og veggene. Det var nesten som man sto med en hageslange. Det var en merkelig opplevelse, sier Breivik.

Han hevder at vannet gikk over 30 centimeter oppover veggen. Når vannet stiger i 12-tiden, tror han at det samme skjer igjen.

Ved ekstremt høy vannstand, er det fare for oversvømmelser og større ødeleggelser på bygninger og infrastruktur. Folk oppfordres til å holde seg unna strandsonen, ta båter på land og sikre løse gjenstander.

«Elsa» og månen

Den høye vannstanden skyldes at «Elsa» er på besøk med sitt lave lufttrykk. Samtidig er månen svært nær jorda – nærmest så nær som den kommer.

I tillegg var det fullmåne søndag. To dager etter fullmåne er det astronomiske tidevannet alltid ekstra høyt.

Ekstra høyt astronomisk tidevann + ekstremværet «Elsa» = vannstand på 395 centimeter over sjøkartnull.

Uten «Elsa» ville tidevannet vært estimert til 333 centimeter over sjøkartnull.

FRØYA: Det var allerede høy sjø på Frøya i Trøndelag ved 11.30-tiden tirsdag.

Det er som regel mellom 50 og 100 år mellom hver gang vannstanden er så høy som den er ventet tirsdag. Men det kan også komme hyppigere.

Rekorden i Trondheim fikk vi 25. november 2011 under ekstremværet «Berit». Da var vannstanden 401 centimeter over sjøkartnull.

– Det blir sannsynligvis ikke rekord i dag. Men det kommer nok opp mot røde, ekstreme verdier, sier statsmeteorolog Lars Andreas Selberg.

300 skademeldinger etter ekstremværet

Tirsdag morgen hadde forsikrignsselskapet If fått inn 70 skademeldinger, mens Gjensidige hadde fått totalt 220 meldinger om skader kun på bygninger. Skader på biler, båter og lignende kommer i tillegg. Disse har ikke Gjensidige oversikt over ennå.

De fleste skademeldingene så langt er fra Østlandet, Sørlandet og Vestlandet. Kun fem skader er meldt i Trøndelag før vannstanden har nådd toppen tirsdag.

– Vi er forberedt på det som skal komme, og følger situasjonen tett utover dagen, sier Pål Rune Eklo, kommunikasjonssjef i Gjensidige.

To tredjedeler av skadene som har kommet inn er relatert til vann. Resten til vind.

Erfaringsmessig vet Gjensidige at det tar litt lenger tid før folk melder inn vannskader. Dette fordi vannskader gjerne er vanskeligere å oppdage.

– Vindskader er enklere: Du ser skaden med en gang, forklarer Eklo.