Ekstreme pollenmengder: – Det legger seg som et gult teppe

Bor du i Midt-Norge er det ikke til å unngå å merke det. Det gule støvet som legger seg over alt om dagen.

Hege Dalhaug Hombornes bor på Grillstad i Trondheim og legger veldig godt merke til all granpollen i byen om dagen. Foto: Privat

– Utemøblene må tørkes flere ganger om dagen. I alle fall før hvert måltid, sier Hege Dalhaug Hombornes.

I Trondheim har man de siste dagene sett gule skyer sveve over skogen i Bymarka. I Trondheimsfjorden ligger det svære flak med gult pollen. På hagemøbler, biler, vinduer, alt, ligger det et fint lag med granpollen.

– Det tar kun sekunder fra jeg legger telefonen på bordet til den er gul, sier Hombornes.

GULT DEKKE: Stranda i Fevåg er dekka av gult pollen om dagen. Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / NRK

Sjeldent gode forhold for pollen

SJELDNE FORHOLD: Hallvard Ramfjord er pollenanalytiker for Norges Astma og Allergiforbund. Han sier det har vært sjeldent gode forhold for spredning av granpollen den siste tida. Foto: NTNU

– Det er et stort blomstringsår for gran i år. Det legger seg som et gult teppe over vannflata, biler og alle andre overflater, forteller pollenanalytiker Hallvard Ramfjord hos Norges Astma og Allergiforbund.

Han sier grantær blomstrer hvert andre eller tredje år. Da produserer grantrærne, nesten helt samtidig, enorme mengder pollen.

Når man i tillegg har godvær og høye temperaturer, da blir det helt spesielt gode forhold.

– Det er ekstremt gode forhold for luftspredning av pollen. Det er en kombinasjon av stor pollenproduksjon og veldig gunstige værforhold. Det kan gå mange år mellom hver gang fenomenet oppstår, sier eksperten.

POLLEN I VANNET: Også i vannet ligger det svære flak med pollen fra grantærne som blomstrer. Her i Beistadfjorden. Foto: Trude Vaade

Ingen allergener

Heldigvis inneholder ikke granas pollen noen stoffer som allergikerne reagerer på. Men, i likhet med støv, så kan det være ubehagelig å puste inn dersom man har sensitive luftveier.

– Granblomstringa er for det meste over nå. Innen 11.–12. juni vil det meste av det gule, synlige, pollenet være borte, sier Ramfjord.

Men pollensesongen er vil ikke være over. For om ei ukes tid starter spredningen av furu-pollen. Den vil vare i ei ukes tid. Samtidig starter gresspollen-sesongen.

– Den vil vare fram til rundt 10. august. Det er fordi det er over 100 forskjellige arter som sprer pollen til forskjellige tider, sier Ramfjord.

LEI: Alt pollenet fører til mye arbeid med å holde utemøblene rene om dagen. Ikke alle setter like mye pris på det. Foto: Mitra Nayebi

– Litt slitsomt

EKSTRAARBEID: Lars Tranmæl må vaske doningene oftere enn før om dagen. Foto: Arne Kristian Gansmo / NRK

Inntil pollenet forsvinner er det bare å finne fram kluter og hageslanger for å holde pollenet i sjakk.

– Jeg har biler og motorsykler som må vaskes annenhver dag nå. I tillegg er andedammen full av et gult belegg. Og så er det litt slitsom med pust og nese, sier Lars Tranmæl

– Men det er vel sånn naturen er. Noen ganger kjører den på for fullt og så tar den seg fri noen år igjen, avslutter Tranmæl.