Eksamenssystem skal være nede i hele landet

Det er Adressa som melder at eksamenssystemet Inspera Assessement har store problemer og er utilgjengelig for øyeblikket. Dette fører til at studenter ikke få levert eksamener.

– Jeg har hørt at det er problemer i Trondheim, Bergen og Oslo. Det skal være nede i hele landet, sier kommunikasjonsrådgiver Nina Kotte ved NTNU til avisa.

Studentene har fått beskjed via intranettet Innsida.

Problemene oppstod like før kl. 13 mandag ettermiddag, og leverandøren jobber på spreng for å løse dem.