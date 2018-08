Her møter Eirin (20) hesten som gjorde henne lam

Det var visstnok fordi Eirin Sørmo (20) ga oppmerksomhet til en annen hingst at travhesten Rofstad Odin begynte å gyve løs på henne i stallen på Kvål i Melhus i juli.

– Han hugget tak i nakken og halsen min, løftet meg opp og filleristet meg. Jeg kjente at jeg mistet kontakt med kroppen – at jeg ble lam meg en gang. Jeg var sikker på at det var slutten, og bare lukket øynene.

Heldigvis hadde hun en venninne i nærheten, som klarte å jage vekk den aggressive hesten og få Sørmo i sikkerhet. Siden har ikke 20-åringen fra Storås i Trøndelag vært utenfor St. Olavs hospital – inntil fredag denne uka.

Sørmo fikk innvilget sin første dagpermisjon, og var ikke i tvil om hvor hun skulle:

– Jeg skal tilbake i stallen. Jeg skal møte Rofstad Odin.

– Som å være baby igjen

ALVORLIG SKADET: Eirin Sørmo fikk hovedpulsåren smadret da travhesten gikk til angrep. Foto: Grete Thobroe / NRK

Den hestevante kvinnen sier det ikke med frykt eller usikkerhet i stemmen, men med glede.

– Jeg har kjøpt med tre poser gulrøtter, og gleder meg til å skjemme bort hestene.

For mange er det kanskje vanskelig å fatte det, men Sørmos største ønske er å komme seg på hesteryggen igjen. Kroppen hennes er derimot ikke i stand til det.

20-åringen må fortsatt bruke rullestol. Men hun kommer til å gå igjen. Ifølge prognosene er hun på beina om et års tid. Hun klarer å bevege fingre og tær nå, og har dessuten tatt sine første skritt – godt støttet av fysioterapeutene ved rehabiliteringen på St. Olavs hospital. Det er fortsatt en god stund til hun får flytte fra sykehuset og hjem igjen.

– Det er som å være baby igjen, jeg må lære alt på nytt, sier Sørmo.

Angrep fordi Eirin luktet annen hest

SKAL GÅ IGJEN: – Min største frykt var å forbli lam, og det var det første jeg spurte om da jeg våknet etter hasteoperasjonen, sier Eirin Sørmo. Hun er på bedringens vei. Foto: Grete Thobroe / NRK

Rofstad Odin ble kastrert like etter den dramatiske ulykken. Avliving var uaktuelt.

– Det ville gjort situasjonen for Eirin enda verre, fastslår mamma Siw Sørmo.

Travhestens eier, Helge Kvaal, forklarer at Rofstad Odin hadde høyt nivå av testosteron, og at han angrep Eirin på grunn av sjalusi.

– Det luktet annen hingst av fingrene hennes, og da svartnet det for ham, sier Kvaal, som mener kastreringen har gjort hesten langt roligere.

Hører hjemme i stallen

Besøket i stallen ble tårevått for Sørmo. På tross av kastreringen er Rofstad Odin fortsatt seg selv, sier Sørmo:

– Han har så mye personlighet, det er det jeg elsker ved ham. Det er én ting å ligge på sykehuset og se bilder av hesten, men det å få komme hit betyr veldig mye. Det er i stallen jeg hører hjemme.