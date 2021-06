Dagen derpå sitter eieren i stua og kikker bort på den store safen i rommet ved siden av.

Han snakker om hendelsen søndag, da politiet gikk til aksjon mot hans leilighet. Og om bombegruppa som ble flydd inn fra Oslo.

Med flere smådommer mot seg er han i kategorien «ikke mors beste barn». Han vil ikke stå fram med navn og bilde, men åpner døra for NRK.

Eieren vil fortelle om hendelsen og hans opplevelse. Vi får ja til å ta bilder av safen og rester av innholdet som han sier ble oppbevart der.

NRK møter ham bare noen timer etter at han slapp ut av glattcella mandag morgen. Tre av hans venner ble involvert i aksjonen. De er også til stede i leiligheten under besøket.

GIKK INN FRA BAKSIDEN: Politiet brukte sag og bor for å komme inn til innholdet i safen. Foto: Bjarte Johannesen / NRK

– Det smeller om dere åpner den

«Overreaksjon» er det første ordet eieren bruker om hendelsen.

– Dette var en vanvittig overreaksjon av politiet. Tenk på hva det har kostet. Her har de flydd inn folk fra Oslo, aksjonert i flere timer. Og det for ingen grunn.

Eier hevder han er feilaktig blandet inn i et våpentyveri som skjedde i Gauldalen.

Tyveriet var bakgrunnen for politiets aksjon.

– Det er løgn at jeg er involvert i dette. Jeg har ingenting med de våpna å gjøre. Noen har feilaktig blandet meg inn i saken. Politiet har fått et tips som ikke er reelt.

Hvorfor tror du bombegruppa ble involvert?

– De spurte meg om safen. Da sa jeg til dem at det smeller om dere åpner den. Det var ikke mer som skulle til. Jeg synes det var en overreaksjon, sier han.

Eier innrømmer i ettertid at dette ikke var det smarteste å si, men han mener politiet ikke hadde noe i safen å gjøre.

Han hevder det ble oppbevart helt ufarlige ting der.

INGEN BOMBE: Dette er noen av gjenstandene som lå i safen, ifølge eier. NRK har sladdet papirene. Foto: Bjarte Johannesen / NRK

Men, politiet fant våpen hos deg. Hvordan forklarer du det?

– Det var et luftgevær, ei hagle og noen deler. Jeg hadde ikke lisens på hagla, så den var ulovlig, men ingen av disse våpna kom fra tyveriet.

– Ikke mors beste barn

Eier omtales som en kjenning av politiet.

Siden han var 17-18 år har han blitt dømt flere ganger, men ingen av dommene er over 6 måneder, ifølge ham selv.

– Jeg er kanskje ikke mors beste barn, men jeg har ingenting med dette våpentyveriet å gjøre. Politiet aksjonerte ganske heftig på et feilaktig tips.

Stormet leilighet med skjold og maskinpistol

Dette er hans beskrivelse av det som skjedde i timene før politiets aksjon.

Sammen med noen venner var han på fisketur i Korsvika lørdag kveld og natt. Allerede da hadde de en følelse av å være overvåket av politiet.

I 04-tida kom de tilbake til leiligheten på Lademoen. Her fortsatte de med grilling og prat. Mistanken om overvåkning ble forsterket da de oppdaget en ukjent bil parkert like ved.

Og noen timer senere stormet politiet leiligheten.

– De stod her med skjold og MP5 maskinpistol. En hel gjeng av dem. De stod også ute i gangen og oppover trappa. Jeg ble lagt i bakken og påsatt håndjern. Det gjorde vondt og jeg blødde kraftig, men blodet har de vasket bort. Det ser du ikke lengre.

Både han selv og de andre i leiligheten opplevde storminga som voldsom.

LUKTER BOMBER: To bombehunder fra den nasjonale bistandsressursen i politiet ble brukt i aksjonen. Her har en av dem pause ved inngangsdøra til bygården. Foto: Bjarte Johannesen / NRK

Tror politiet vil endre siktelsen

Tre personer er pågrepet i saken.

Søndag ble det opplyst at to er sikta for tyveri. Tredje for grov ulovlig befatning med eksplosiver.

Arve Røli er forsvarer til eier av leilighetene og safen.

Røli sier klienten hans ble siktet for heleri av våpen, og at det muntlig ble opplyst om en utvidelse av siktelsen. Denne er ikke formalisert enda.

Forsvarer mener det er usannsynlig med en utvidelse som omhandler eksplosiver. Dette fordi det ikke ble funnet eksplosiver i leiligheten.

PÅ VEI INN BYGÅRDEN: Innsatsleder på stedet søndag, Tor Erik Børstad. Foto: Bjarte Johannesen / NRK

Ikke er overreaksjon

Politiet mener de ikke overreagerte.

– Det pågår ennå etterforskning i saken og vi ønsker derfor ikke å gå ut med detaljer på nåværende tidspunkt. Det vi kan si er at politiet hadde informasjon som tilsa at safen kunne være rigget med eksplosiver og det var grunnlaget for vår håndtering, hvor sikkerheten til våre innbyggere kommer først. Vi kan bekrefte at det ikke ble funnet eksplosiver i safen, men at det ble funnet våpen i leiligheten.

Det sier Pål Berg, leder for allmennavsnittet ved Sentrum politistasjon.

Utover dette vil ikke Berg kommentere saken.