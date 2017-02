Ei uke varetekt for drapssikta mann

Fengslingsmøtet i Sør-Trøndelag tingrett gikk i dag for lukka dører.

Mannen i 40-årene ble pågrepet av politiet fredag kveld, men det var ikke før søndag formiddag at politiet gikk ut med at de hadde siktet ytterligere én person for drapet.

I tillegg til varetekt i ei uke fikk også mannen brev- og besøksforbud.

– Det er ingen tekniske bevis som knytter min klient til drapet. Jeg vil også bemerke at tingretten sa at det ikke var særlig sterk mistanke mot ham, sa Tore Angen som er mannens forsvarer.

Påtalemyndigheten ba om fire uker varetektsfengsling.

– Vi fikk en utdypende forklaring fra siktede under fengslingsmøtet i dag, vi fikk mer enn det vi hadde før fengslingsmøtet. Av den grunn har vi valgt å akseptere kjennelsen, sa politiadvokat Jørgen Aunet etter fengslingsmøtet.

Tidligere vitne

Mannen som i dag ble varetektsfengsla har før han ble pågrepet vært inne til avhør hos politiet som vitne. Men politiet mente hans forklaring ikke stemmer overens med andre opplysninger de har avdekka i etterforskninga.

Etter avhøret mandag kveld avgjorde politiadvokaten at han ville be tingretten varetektsfengsle mannen.

Ifølge Angen nekter siktede å ha noe som helst med drapet å gjøre.

– Han har benektet enhver form for befatning med drapet helt fra han ble avhørt som siktet, sa advokat Angen.

Under fengslingsmøtet ble det ikke lagt fram noen tekniske bevis som knytter mannen til drapet, men retten mente at det var grunn til å mistenke mannen.

– Vi har ikke fått svar på de tekniske undersøkelsene foreløpig, forteller Aunet.

Bekjent av avdøde

Til sammen er nå tre menn sikta i forbindelse med drapet på Ler 25. januar. To av dem er sikta for forsettlig drap eller medvirking og én er sikta for grov kroppsskade med døden til følge.

– Han er en nær bekjent av avdøde og det er naturlig at politiet etterforsker hele bekjentskapskretsen sammen med annen etterforskning, forteller Angen.

Mannen i 40-årene som ble pågrepet fredag kveld, kan nå bli sjekket ut av saken.

– Slik saken står nå er han av mindre interesse. Vi har sjekket opplysninger rundt ham som gjør at han er mindre interessant for oss, sier Aunet.

Den andre som er drapssikta, en 26 år gammel mann, ble forrige helg fengsla i to uker i full isolasjon.