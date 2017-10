Eggen: – Poeng mot Zenit vil være en av de beste prestasjonene i RBK-historien

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Det er en formidabel oppgave som møter Rosenborg i Zenit sin nye storstue, Krestovskij stadion i kveld. Stadion har en publikumskapasitet på nesten 70000 mennesker og en offisiell prislapp på nesten sju milliarder norske kroner.

Zenit leder den russiske serien og er soleklare favoritter til å ta sin tredje strake seier i gruppespillet i Europaligaen. Så store favoritter er russerne at tidligere RBK-nestor Nils Arne Eggen mener at et poeng mot russerne vil være en av Rosenborg største sportslige prestasjoner, noensinne.

– Hvis de klarer poeng i St. Petersburg er det en av de beste prestasjonene i Rosenborg-historien, sier Nils Arne Eggen.

DYREST: Zenits nye storstue ble åpnet i 2017 og rommer neste 70000 tilskuere. Krestovskij stadion går for å være verdens dyreste fotballstadion. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

– Må gi dem problemer

Eggen har vært med på flere av RBKs aller største prestasjoner i Europa. Selv om Zenit blir en tøff nøtt å knekke for trønderne har han noen tips og råd for hvordan dét kan gjøres.

– Klart de har muligheter Skal man få poeng i St. Petersburg må Rosenborg gi dem problemer. Rosenborg kan ikke forsvare seg til seier, mener Nils Arne Eggen.

–. Det er spørsmål om å få frem det beste i Rosenborg-laget og de har vært gode i sine beste stunder i bortekampene, fortsetter Eggen.

– En vanskelig kamp

Zenit ble nummer tre i den russiske ligaen i fjor og er Europas i øyeblikket 18. beste klubb (ifølge UEFA-rankingen). De trenes av den svært meriterte italieneren Roberto Mancini og har stjernespillere som Branislav Ivanovic, Aleksandr Kokorin og Domenico Criscito. Likevel, Zenit-sjefen mener at RBK blir en tøff utfordring.

– Dette er et sterkt lag som alltid spiller i europa-cupene. Det vil være en vanskelig kamp, fordi nordmennene er fysisk godt forberedt, de har et stort antall spillere med erfaring fra Europa, skal han ha sagt på pressekonferansen før kampen.

MERITTERT: Zenit-trener Roberto Mancini har vunnet serien med både Inter i Italia og Manchester City i England. Foto: Michael Regan / Getty Images

– Enorm utfordring

Kåre Ingebrigtsen mener at kveldens kamp er en av de største utfordringene han har hatt som RBK-trener. Han lover en kynisk tilnærming til kampen og er klar på at laget ikke er i Russland for å underholde.

–Vi må være sterke defensivt og ta de overgangsmulighetene vi får. Hvis vi klarer å holde tett bak, så blir de mer og mer utålmodige, sier Kåre Ingebrigtsen.

– Hvor gode er Zenit?

– Det er nok det beste laget vi har møtt på veldig mange år. Zenit kan vinne Europaligaen og er en enorm utfordring for oss, mener Ingebrigtsen.