Eggen har fått sin egen dukke – dubber seg selv til jubileumsshow

Eggen-dukka er RBKs nysatsing til klubbens 100-årsjubileum. Eggen selv gir stemmen til dukka, som blir en vesentlig del av de ti festforestillingene.

Helsen til trenerlegenden er ikke god nok til at han kan delta på så mange show. Men han stiller gledelig opp og gir stemmen sin til Eggen-dukka.

– Jeg ser meg i selv i speilet, og er ikke så imponert – så dette synes jeg er en brukbar etterlikning, sier Eggen når han for første gang møter seg selv i dukkeform.

«Hope in a hanging snore»

Dukka blir nå fôret med gullkorn fra Eggens mange år i rampelyset. Og det er mye å ta av.

«It's hope in a hanging snore» fra da Eggen på en pressekonferanse skulle forklare engelske journalister at det er «håp i et hengende snøre» for Rosenborg, blir selvsagt med.

– Jeg måtte finne på en oversettelse i full fart. «Hope in a hanging snore» har slått igjennom den, gliser Eggen.

– Kan Eggen-dukka bli en evigvarende sjuende far ved hjørneflagget på Lerkendal som kan slås på når det trengs?

– Hah! Nå var du veldig tenksom til journalist å være. Så langt har jeg ikke tenkt, ler Nils Arne Eggen.