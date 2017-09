Eddiken var ikke godt nok utblanda

I deres forklaring er det ingenting som tilsier at dette er gjort med hensikt, det sier etterforskningsleder Arve Vagnild ved Trøndelag politidistrikt til Universitetsavisa lørdag formiddag.

Eddikblandinga ble drukket under et opptaksarrangement ved ei linjeforening ved NTNU. Arrangøren har enten ikke vært klar over faren ved dette, eller lest for dårlig på etiketten, sier etterforskningslederen.

Politiet har ingen grunn til å tro at dette er gjort med overlegg.

Kan være straffbart

Etterforskningsleder Arve Vagnild sier to personer er avhørt. Foto: NRK

Politiet oppretta allerede onsdag en undersøkelsessak for å se nærmere på hva som skjedde da 15 studenter fikk plager i munn og svelg etter å ha drukket eddikblandinga.

– Nå er denne saken kodet om fra undersøkelsessak til en sak hvor noen uaktsomt har forvoldt en annen betydelig skade på kropp og helse. Det er ikke tvil om at dette var et uhell, men uhell kan også være straffbare om det er uaktsomhet, sier Vagnild til Universitetsavisa.

Det er ikke bestemt om det skal tas ut tiltale mot noen i denne saken.

En student fortsatt på sykehus

En mannlig student i 20-åra er fortsatt innlagt ved St. Olavs hospital i Trondheim. Sykehuset opplyser til NRK at han er ute av intensivavdelinga og dermed i bedring.

Studentens tilstand beskrives lørdag som stabil, og han behandles nå videre ved en avdeling på sykehuset.